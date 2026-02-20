Пик покупок интим-товаров россиян в 2025 году пришелся на лето
18+ Такие выводы сделали аналитики на основе обезличенных данных о покупках клиентов Т-банка.
Показатель достиг 20,1% от общего объема продаж. При этом в феврале, марте и декабре зафиксированы заметные краткосрочные всплески. Однако по доле в общем годовом обороте летние месяцы лидируют.
В целом, на офлайн-магазины пришлось 88% покупок интим-товаров, еще 12% — на онлайн-магазины, без учета маркетплейсов. Самыми активными потребителями исследователи назвали миллениалов. Они совершили 41% всех покупок.
