Пик покупок интим-товаров россиян в 2025 году пришелся на лето

Т-бизнес секреты проанализировал траты россиян на товары для взрослых в 2025 году. Пик пришелся на июль и август

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

18+ Такие выводы сделали аналитики на основе обезличенных данных о покупках клиентов Т-банка.

Показатель достиг 20,1% от общего объема продаж. При этом в феврале, марте и декабре зафиксированы заметные краткосрочные всплески. Однако по доле в общем годовом обороте летние месяцы лидируют.

В целом, на офлайн-магазины пришлось 88% покупок интим-товаров, еще 12% — на онлайн-магазины, без учета маркетплейсов. Самыми активными потребителями исследователи назвали миллениалов. Они совершили 41% всех покупок.