Центральный университет стал лучшим в России по качеству платного набора
Студенты Центрального университета платного набора поступали в среднем с результатом 87,4 балла по ЕГЭ, говорится в исследовании. На втором и третьем местах рейтинга — Иннополис и Высшая школа экономики. По качеству общего набора абитуриентов вуз вошел в топ-3 вместе с МФТИ и МИФИ. Впервые в истории рейтинга тройку составили технические вузы.
Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич подчеркнул, что достижение стало возможным благодаря партнерству с ведущими вузами, такими как НИУ ВШЭ и МФТИ, а также доверию абитуриентов к модели образования, ориентированной на реальные задачи цифровой экономики.
Мониторинг проводится с 2010 года, в этом году в исследовании участвовали 815 российских вузов.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле