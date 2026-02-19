Центральный университет стал лучшим в России по качеству платного набора

Опубликован мониторинг качества приема в российские университеты НИУ ВШЭ за 2025 год. Центральный университет стал лидером по платному набору, за ним расположились Иннополис и Высшая школа экономики

Фото: Центральный университет

Студенты Центрального университета платного набора поступали в среднем с результатом 87,4 балла по ЕГЭ, говорится в исследовании. На втором и третьем местах рейтинга — Иннополис и Высшая школа экономики. По качеству общего набора абитуриентов вуз вошел в топ-3 вместе с МФТИ и МИФИ. Впервые в истории рейтинга тройку составили технические вузы.

Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич подчеркнул, что достижение стало возможным благодаря партнерству с ведущими вузами, такими как НИУ ВШЭ и МФТИ, а также доверию абитуриентов к модели образования, ориентированной на реальные задачи цифровой экономики.

Мониторинг проводится с 2010 года, в этом году в исследовании участвовали 815 российских вузов.