Как мозг устает от рилсов и берет «в долг» при использовании ИИ

Как инфомир, рилсы и ИИ бьют по памяти и стрессоустойчивости, что такое биохакинг «здорового человека» и в какой момент забота о себе превращается в тревогу — нейропсихолог Полина Кривых в программе «Качество жизни» на Радио РБК

• 00:00 Биопсихосоциальная модель и приоритет нервной системы

• 03:11 3С-концепция: сон, спорт, стресс и их реальная роль

• 05:30 Рилсы, когнитивная нагрузка и падение памяти

• 14:39 Эустресс и дистресс, адреналин, кортизол и мышцы

• 22:51 Биохакинг как проект: чекапы, анализы и витамины

• 27:58 ИИ, «когнитивный долг» и снижение критического мышления

• 37:04 Метрики, трекеры сна и когда забота становится неврозом

• 42:02 Счастье как научная категория и субъективная шкала

Психофизиолог, нейроученый Полина Кривых в эфире Радио РБК объяснила, почему велнес-индустрия все чаще делает ставку на регуляцию нервной системы и стрессоустойчивость. По ее словам, речь идет не о моде, а о возвращении к биопсихосоциальной модели: самочувствие зависит одновременно от биологических, психологических и социальных факторов, а не только от «протоколов» сна, питания и тренировок.

Кривых отметила, что перегрузка коротким контентом повышает когнитивную нагрузку и может ухудшать память и концентрацию, а постоянная гонка за метриками здоровья нередко превращает заботу о себе в тревожный контроль. Среди практических ориентиров она назвала отказ от экрана за 1–2 часа до сна, регулярную физическую активность как способ «сбросить» телесное напряжение от стресса и адекватные чекапы вместо самоназначения БАДов. Отдельно психофизиолог предостерегла от слепой зависимости от больших языковых моделей: по ее словам, исследования фиксируют эффект «когнитивного долга», когда люди хуже запоминают и осмысляют полученную с их помощью информацию.

