Как мозг устает от рилсов и берет «в долг» при использовании ИИ
• 03:11 3С-концепция: сон, спорт, стресс и их реальная роль
• 05:30 Рилсы, когнитивная нагрузка и падение памяти
• 14:39 Эустресс и дистресс, адреналин, кортизол и мышцы
• 22:51 Биохакинг как проект: чекапы, анализы и витамины
• 27:58 ИИ, «когнитивный долг» и снижение критического мышления
• 37:04 Метрики, трекеры сна и когда забота становится неврозом
• 42:02 Счастье как научная категория и субъективная шкала
Психофизиолог, нейроученый Полина Кривых в эфире Радио РБК объяснила, почему велнес-индустрия все чаще делает ставку на регуляцию нервной системы и стрессоустойчивость. По ее словам, речь идет не о моде, а о возвращении к биопсихосоциальной модели: самочувствие зависит одновременно от биологических, психологических и социальных факторов, а не только от «протоколов» сна, питания и тренировок.
Кривых отметила, что перегрузка коротким контентом повышает когнитивную нагрузку и может ухудшать память и концентрацию, а постоянная гонка за метриками здоровья нередко превращает заботу о себе в тревожный контроль. Среди практических ориентиров она назвала отказ от экрана за 1–2 часа до сна, регулярную физическую активность как способ «сбросить» телесное напряжение от стресса и адекватные чекапы вместо самоназначения БАДов. Отдельно психофизиолог предостерегла от слепой зависимости от больших языковых моделей: по ее словам, исследования фиксируют эффект «когнитивного долга», когда люди хуже запоминают и осмысляют полученную с их помощью информацию.
Главные ошибки самопрезентации: как голос влияет на доверие и доход
Обследования на рак: что реально нужно — онколог о чекапах и онкомаркерах
Как архитектура, свет и шум программируют самочувствие и уровень стресса
Антиэйдж, БАДы и «вакцина от старения»: как проверять медновости
Чекап здорового человека: советы кардиолога
Здоровые отношения, дети и одиночество: разбор без иллюзий
«Слово года — выгорание»: как отличить усталость от депрессии
Биохакинг по науке: гаджеты, анализы и тренировки вместо горсти БАДов
Информационный фастфуд, ИИ и фитнес-браслеты: как не выгореть
БАДы, плацебо, антибиотики: почему доказательная медицина важна?
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада
Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального
В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа
Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов
В школьную программу добавят «служение»
Трамп призвал Украину стать более сговорчивой