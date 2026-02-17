 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Как мозг устает от рилсов и берет «в долг» при использовании ИИ

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Качество жизни
Как инфомир, рилсы и ИИ бьют по памяти и стрессоустойчивости, что такое биохакинг «здорового человека» и в какой момент забота о себе превращается в тревогу — нейропсихолог Полина Кривых в программе «Качество жизни» на Радио РБК

• 00:00 Биопсихосоциальная модель и приоритет нервной системы
• 03:11 3С-концепция: сон, спорт, стресс и их реальная роль
• 05:30 Рилсы, когнитивная нагрузка и падение памяти
• 14:39 Эустресс и дистресс, адреналин, кортизол и мышцы
• 22:51 Биохакинг как проект: чекапы, анализы и витамины
• 27:58 ИИ, «когнитивный долг» и снижение критического мышления
• 37:04 Метрики, трекеры сна и когда забота становится неврозом
• 42:02 Счастье как научная категория и субъективная шкала

Психофизиолог, нейроученый Полина Кривых в эфире Радио РБК объяснила, почему велнес-индустрия все чаще делает ставку на регуляцию нервной системы и стрессоустойчивость. По ее словам, речь идет не о моде, а о возвращении к биопсихосоциальной модели: самочувствие зависит одновременно от биологических, психологических и социальных факторов, а не только от «протоколов» сна, питания и тренировок.

Кривых отметила, что перегрузка коротким контентом повышает когнитивную нагрузку и может ухудшать память и концентрацию, а постоянная гонка за метриками здоровья нередко превращает заботу о себе в тревожный контроль. Среди практических ориентиров она назвала отказ от экрана за 1–2 часа до сна, регулярную физическую активность как способ «сбросить» телесное напряжение от стресса и адекватные чекапы вместо самоназначения БАДов. Отдельно психофизиолог предостерегла от слепой зависимости от больших языковых моделей: по ее словам, исследования фиксируют эффект «когнитивного долга», когда люди хуже запоминают и осмысляют полученную с их помощью информацию.

Главные ошибки самопрезентации: как голос влияет на доверие и доход

Обследования на рак: что реально нужно — онколог о чекапах и онкомаркерах

Как архитектура, свет и шум программируют самочувствие и уровень стресса

Антиэйдж, БАДы и «вакцина от старения»: как проверять медновости

Чекап здорового человека: советы кардиолога

Здоровые отношения, дети и одиночество: разбор без иллюзий

«Слово года — выгорание»: как отличить усталость от депрессии

Биохакинг по науке: гаджеты, анализы и тренировки вместо горсти БАДов

Информационный фастфуд, ИИ и фитнес-браслеты: как не выгореть

БАДы, плацебо, антибиотики: почему доказательная медицина важна?

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Евгений Тихонович
биохакинг память искусственный интеллект
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 18:04
«Лада» прервала победную серию ЦСКА из восьми матчей в КХЛ Спорт, 21:15
Трехкратная чемпионка Игр вошла в технический комитет World Aquatics Спорт, 21:14
Иранский лидер предрек раскрытие новых секретов после «острова разврата» Политика, 21:13
Сборная Чехии по хоккею обыграла Данию на Олимпиаде и вышла в 1/4 финала Спорт, 21:13
Российские болельщики приехали на выступление Петросян на ОИ. Видео Спорт, 21:11
Петросян чисто откатала короткую программу. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:10
Петросян набрала 72,89 балла в короткой программе на Олимпиаде Спорт, 21:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Дубль Исхакова помог «Металлургу» обыграть «Барыс» в матче КХЛ Спорт, 20:48
Минобороны раскрыло, зачем некоторые подразделения использовали Starlink Политика, 20:48
В переговорах по Украине впервые участвует Великобритания. Что это значит
РАДИО
 Политика, 20:43
Тела трех погибших нашли при разборе завалов в воинской части в Сертолово Общество, 20:32
Трехсторонние переговоры в Женеве продолжались 4,5 часа Политика, 20:31
В Женеве на сегодня завершились переговоры России, Украины и США Политика, 20:28