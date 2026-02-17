 Перейти к основному контенту
Миллениалы, зумеры, альфа: есть ли реальная пропасть между поколениями

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Медиатренды
В соцсетях набирает популярность тренд: дети поколения альфа неожиданно продолжают фразы взрослых. Чем отличаются установки миллениалов и зумеров и правда ли новое поколение «здоровее» — обсудили в «Медиатрендах» на Радио РБК

• 00:04 Тренд «Собирай вещи и…» и маятник воспитания
• 05:39 Почему альфа и зумеры кажутся «нетоксичными»
• 11:30 От модели «ты должен» к культуре прав и свобод
• 16:40 Зумеры, алкоголь и самопрезентация через ЗОЖ
• 22:40 Молодежь на работе: мифы HR и сдвиг к себе
• 29:30 Кризис целей образования и рост корпоративного обучения
• 37:15 Прогноз для нового поколения и опасность ярлыков

В соцсетях все активнее вирусятся видео, где дети продолжают токсичные фразы взрослых вроде «Собирай вещи и…», «В кого ты у меня такой» или «Ты мне всю жизнь…» — далеко не так, как от них ожидают взрослые. Поколение альфа демонстрирует симптом смены моделей воспитания: от жесткого, обязанностного подхода у старших — к более заботливому и ориентированному на психологическое благополучие у молодежи. Отмечаются маятниковость поколенческих установок, критика токсичной публичной коммуникации и навешивания ярлыков вроде «самое глупое поколение».

Александр Рикель, эксперт по межпоколенным отношениям и доцент факультета психологии МГУ, рассуждая о разнице поколений, отметил, что миллениалы воспитывались и социализировались в условиях, когда отношение родителей было гораздо более жестким. «Гораздо меньше ориентировалось на вот те нормы принятия всего и вся, на заботу, на сдувание пылинок, на то, что потом позволило назвать зумеров в некотором роде «поколением снежинок», — говорит Рикель. — Это очень часто, кстати, работает через поколение. Это же маятниковая штука. Если тебя воспитывали определенным образом, ты сидишь и думаешь: «Вот я со своими детьми точно так не поступлю». И качаешь этот маятник в другую сторону».

На рынке труда миллениалы описываются как «достигаторы», для которых работа — ценность, тогда как для зумеров это инструмент с упором на смыслы, баланс и прозрачные правила. Работодателям советуют адаптироваться к этим установкам. Как отметила директор по персоналу компании Skillaz hh Group Ксения Степанова, зумеры — поколение, которое достаточно серьезно относится к качеству и к смыслам как работы, так и своей жизни. «Рассказывают вот эти истории о том, что зумеры приходят на работу с мамами, — отмечает Степанова. — На самом деле миллениалы тоже приходили и с мамами, и даже с женами. Миллениалы — они точно достигаторы, им больше важны смыслы, для них работает пик самореализации. У зумеров немножко другое отношение в целом к жизни. Им должно быть понятно, зачем они это делают. Они не готовы платить за успех здоровьем».

Андрей Макаров, философ, эксперт по поколенческой теории, профессор кафедры философии и теорий права Волгоградского государственного университета, настаивает, что паттерны поведения «хранятся в культурной памяти»: «Почему есть токсичные концепты у старших поколений? Потому что они долго жили. Долго жить — это значит с большой степенью вероятности отравиться коммуникацией, особенно в общественном пространстве».

Эксперты фиксируют кризис целей в образовании и вынужденное дообучение в корпорациях. Они также осторожно прогнозируют цикличное сближение будущих поколений с миллениалами и объясняют интерес молодежи к 1990-м ностальгией по непрожитым временам и попыткой уйти от размытых перспектив будущего.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
зумеры Альфа миллениалы
