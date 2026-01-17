 Перейти к основному контенту
Франция допускает выход из НАТО на фоне конфликта вокруг Гренландии. США угрожают пошлинами странам, которые не поддерживают их планы на остров. Радио РБК пообщалось с экспертами и выяснило, насколько серьезны угрозы Вашингтона
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

На фоне планов Вашингтона по Гренландии ряд крупных европейских стран направили войска на остров и публично выступили против позиции США, а во Франции заговорили о возможном выходе из НАТО. Дональд Трамп пригрозил пошлинами странам, которые не поддерживают его курс.

По мнению профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислава Ткаченко, торговые отношения США и Европы и без того не идеальны, а пошлины могут привести к распаду НАТО.

Политолог-американист, преподаватель Института общественных наук РАНХиГС Артемий Атаманенко отмечает, что угрозы — первый шаг Трампа в любых переговорах, так что пока Европе не стоит опасаться тарифов.

Канада подчеркивает приверженность пятой статье НАТО, а Германия рассматривает символический рычаг давления в виде бойкота ЧМ‑2026.

