Telegram на паузе: кому это выгодно?

Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили, почему Telegram решили замедлить именно сейчас и как его возможная блокировка скажется на политиках, бизнесе и регионах

• [00:01] Жесткое замедление Telegram и возможный запрет

• [01:11] Дело Дурова и страх контроля Запада

• [02:30] Версия спецслужб: вербовка через мессенджер

• [03:49] Политики и чиновники выражают недоумение

• [05:00] Бизнес и сервисы зависят от телеграм-ботов

• [06:46] Европейское давление на X и Telegram

• [07:40] Общественная реакция, выборы и рейтинг власти

Новый выпуск программы «Пояснительная бригада» посвящен замедлению Telegram и перспективам возможной блокировки мессенджера в России.

Андрей Винокуров рассказывает, что Telegram может ждать судьба WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), который фактически не работает в России. В качестве альтернативы продвигается MAX и приложение-зеркало Telegram — Telega. По его словам, разговоры о блокировке шли с августа прошлого года, когда основателя мессенджера Павла Дурова задержали во Франции и возникли опасения, что западные спецслужбы могут получить доступ к перепискам россиян. Сейчас обсуждаются две версии происходящего — аппаратное решение «наверху», связанное с прошлогодней историей, либо претензии к Telegram как к площадке, через которую, по некоторым версиям, ведется вербовка для различных противоправных действий.

Валентина Шварцман подчеркивает, что Telegram за годы превратился в часть повседневной жизни и важный инструмент для бизнеса. Через боты записываются к врачу и на маникюр, оформляют заказы и подписки. Она также проводит параллель с Европой, где усиливается давление на платформу X. Ведущие обсуждают, к каким политическим последствиям приведет ограничение Telegram и как скажется на общественных настроениях в преддверии думских выборов.