0

Telegram на паузе: кому это выгодно?

Сюжет
Радио РБК
Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили, почему Telegram решили замедлить именно сейчас и как его возможная блокировка скажется на политиках, бизнесе и регионах

• [00:01] Жесткое замедление Telegram и возможный запрет
• [01:11] Дело Дурова и страх контроля Запада
• [02:30] Версия спецслужб: вербовка через мессенджер
• [03:49] Политики и чиновники выражают недоумение
• [05:00] Бизнес и сервисы зависят от телеграм-ботов
• [06:46] Европейское давление на X и Telegram
• [07:40] Общественная реакция, выборы и рейтинг власти

Новый выпуск программы «Пояснительная бригада» посвящен замедлению Telegram и перспективам возможной блокировки мессенджера в России.

Андрей Винокуров рассказывает, что Telegram может ждать судьба WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), который фактически не работает в России. В качестве альтернативы продвигается MAX и приложение-зеркало Telegram — Telega. По его словам, разговоры о блокировке шли с августа прошлого года, когда основателя мессенджера Павла Дурова задержали во Франции и возникли опасения, что западные спецслужбы могут получить доступ к перепискам россиян. Сейчас обсуждаются две версии происходящего — аппаратное решение «наверху», связанное с прошлогодней историей, либо претензии к Telegram как к площадке, через которую, по некоторым версиям, ведется вербовка для различных противоправных действий.

Валентина Шварцман подчеркивает, что Telegram за годы превратился в часть повседневной жизни и важный инструмент для бизнеса. Через боты записываются к врачу и на маникюр, оформляют заказы и подписки. Она также проводит параллель с Европой, где усиливается давление на платформу X. Ведущие обсуждают, к каким политическим последствиям приведет ограничение Telegram и как скажется на общественных настроениях в преддверии думских выборов.

Telegram на паузе: кому это выгодно?

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Андрей Винокуров Андрей Винокуров
Telegram Telegram Messenger LLP замедление Роскомнадзор блокировка телеграм Мессенджер Max
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
