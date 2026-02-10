 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Группа «Т-Технологии» приобрела Московскую школу программистов

Сюжет
Радио РБК
Сделка позволит масштабировать готовую образовательную инфраструктуру МШП при помощи инвестиций группы «Т-Технологии». Это даст толчок развитию школьного образования в сфере алгоритмов, ИИ и кибербезопасности по всей России

Московская школа программистов (МШП), чьи ученики регулярно побеждают на всероссийских и мировых олимпиадах, стала частью экосистемы «Т-Технологий».

Совместная деятельность «Т-Образования» и МШП даст школьникам по всей России и за рубежом больше возможностей для получения качественного образования в области искусственного интеллекта, информационной безопасности, олимпиадной математики и алгоритмов.

Объединение значительно усилит лидеров школьного IT-образования. «Т-Образование» получит уникальную методику, опытную команду и IT-платформу. При этом преподавательский и экспертный состав школы останется неизменным и будет полностью сохранен.

В планах — открытие новых очных учебных центров в крупнейших городах России, где находятся IT-хабы группы «Т-Технологии». Филиалы появятся в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Уфе, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

16+

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Андрей Семибратов
Т-Банк школы программирования программирование
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 17:48
Лидер сезона в лыжных гонках сломала ребро на Олимпиаде Спорт, 21:44
Дебют Гуменника. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:40
Во Фрязино подорвали машину с бизнесменом Общество, 21:39
Фигурист Наумов при оглашении оценок на Олимпиаде держал фото родителей Спорт, 21:35
Почему президент Киргизии лишил всех постов своего ближайшего соратника Политика, 21:35
Лавров заявил, что Россия вернет «исконно русские земли в родную гавань» Политика, 21:30
Hypersonica испытала гиперзвуковую ракету на космодроме в Норвегии Технологии и медиа, 21:20
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Российская саночница Олесик заняла 13-е место на Олимпиаде Спорт, 21:17
Кириенко рассказал об исследовании Собянина для «школы губернаторов» Политика, 21:17
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Биатлонист Лагрейд признался в измене после бронзы Олимпиады Спорт, 20:58
Дуров выступил с первым заявлением после замедления Telegram в России Технологии и медиа, 20:57
Фигурист Гуменник набрал 86,72 балла в короткой программе на Олимпиаде Спорт, 20:51
Сальдо сообщил о ранении двух детей после атаки ВСУ Политика, 20:50