Группа «Т-Технологии» приобрела Московскую школу программистов
Московская школа программистов (МШП), чьи ученики регулярно побеждают на всероссийских и мировых олимпиадах, стала частью экосистемы «Т-Технологий».
Совместная деятельность «Т-Образования» и МШП даст школьникам по всей России и за рубежом больше возможностей для получения качественного образования в области искусственного интеллекта, информационной безопасности, олимпиадной математики и алгоритмов.
Объединение значительно усилит лидеров школьного IT-образования. «Т-Образование» получит уникальную методику, опытную команду и IT-платформу. При этом преподавательский и экспертный состав школы останется неизменным и будет полностью сохранен.
В планах — открытие новых очных учебных центров в крупнейших городах России, где находятся IT-хабы группы «Т-Технологии». Филиалы появятся в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Уфе, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.
