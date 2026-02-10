Группа «Т-Технологии» приобрела Московскую школу программистов

Сделка позволит масштабировать готовую образовательную инфраструктуру МШП при помощи инвестиций группы «Т-Технологии». Это даст толчок развитию школьного образования в сфере алгоритмов, ИИ и кибербезопасности по всей России

Московская школа программистов (МШП), чьи ученики регулярно побеждают на всероссийских и мировых олимпиадах, стала частью экосистемы «Т-Технологий».

Совместная деятельность «Т-Образования» и МШП даст школьникам по всей России и за рубежом больше возможностей для получения качественного образования в области искусственного интеллекта, информационной безопасности, олимпиадной математики и алгоритмов.

Объединение значительно усилит лидеров школьного IT-образования. «Т-Образование» получит уникальную методику, опытную команду и IT-платформу. При этом преподавательский и экспертный состав школы останется неизменным и будет полностью сохранен.

В планах — открытие новых очных учебных центров в крупнейших городах России, где находятся IT-хабы группы «Т-Технологии». Филиалы появятся в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Уфе, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

16+