Математик Савватеев объяснил, почему ИИ — это имитация интеллекта

Математика остается единственной абсолютно точной наукой, но даже в ней есть утверждения, которые нельзя доказать внутри самой системы. Об этом, неевклидовой геометрии и возможностях ИИ — в программе «НИИ Бейнаровича»

Входит в сюжеты НИИ Бейнаровича Радио РБК В этой статье

[00:00] Как возникла математика

[09:10] Почему греки сделали ее наукой доказательств

[10:55] Евклид и пять постулатов

[17:11] Лобачевский и геометрия, которая работает в GPS

[27:37] Теоремы Геделя о неполноте

[31:36] Как олимпиадная арифметика стала основой криптографии

[32:45] Почему ИИ — это «имитация интеллекта»

[41:54] Задачи тысячелетия

[44:30] Почему ИИ пока не заменит математиков

Математика стала наукой доказательств в Древней Греции, когда ученые начали не просто описывать закономерности, а строго их обосновывать, рассказал в программе «НИИ Бейнаровича» математик Алексей Савватеев. По его словам, Евклид сформулировал систему постулатов классической геометрии, а попытки доказать пятый постулат спустя века привели к открытию геометрии Лобачевского, которая сегодня применяется в реальных технологиях.

Савватеев назвал математику единственной по-настоящему точной наукой: «Если в математике доказано, то это доказано навсегда». При этом теоремы Геделя о неполноте показали, что даже в математике есть истинные утверждения, которые нельзя доказать внутри самой системы. Он также отметил, что разделы, казавшиеся оторванными от практики, сегодня лежат в основе технологий: например, арифметика остатков используется в криптографии.

Говоря об ИИ, Савватеев предложил называть его «имитационным интеллектом», поскольку речь идет об алгоритмах, а не о самостоятельном мышлении. По его оценке, ИИ может помогать ученым, но не способен заменить человека в фундаментальных открытиях: «Я бы ставил на то, что он не решит ни одной проблемы тысячелетия», — сказал математик.