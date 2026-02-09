Директор Федерации падела России: о новой моде и экономике спорта
• [01:12] Как энтузиасты запустили рынок в стране
• [02:14] Социальность, порог входа и рентабельность
• [04:47] Звезды и амбассадоры как драйвер спроса
• [07:22] Роль соцсетей и долгосрочный прогноз
• [13:24] Инвестиционная привлекательность и выход в регионы
• [16:23] Дефицит тренеров и уровень доходов
Падел демонстрирует беспрецедентные темпы роста: за 10–15 лет в мире сформировалась база примерно из 35 млн игроков и более 100 национальных федераций. А в России за несколько лет от первых двух клубов рынок вырос до сотен площадок и десятков тысяч активных игроков.
«Это действительно рекордный рост, даже если посмотреть ретроспективно на развитие других видов спорта за последние сто лет, — рассуждает генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин в программе «Медиатренды» на Радио РБК. — Здесь, как мне кажется, комбинация факторов. Это и социальность этого вида спорта, и достаточно низкий порог входа, относительная легкость в начале игры. При базовой координации можно встать и играть. И, конечно, не в последнюю очередь это инвестиционная привлекательность. Это инфраструктура, которая окупается, в отличие от многих других видов спорта. Если взять легкую атлетику или футбол, большие стадионы окупить, мягко говоря, сложно. В случае с паделом хозяева клубов говорят о рентабельности на уровне 35%».
Паделом уже занимаются звезды мирового шоу-бизнеса и представители других видов спорта. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и российский фигурист Евгений Плющенко даже рассказал о планах развивать в России падел на льду. «Я увлекся паделом буквально этим летом. Провел достаточно большое количество турниров. Спортсмены играют во все виды спорта. В паделе мне нравится динамика. Я сейчас готовлюсь к турнирам и вижу себя на хорошем любительском уровне», — говорит Плющенко.
С экономической точки зрения падел стал одним из самых привлекательных направлений на спортивном рынке: быстро растет число инвестиционных проектов в регионах, а дефицит квалифицированных тренеров подталкивает их доходы до 400–800 тыс. руб. в месяц. Пример реконструкции Ледового дворца в Екатеринбурге под круглогодичный падел-центр с аудиторией предпринимателей и топ-менеджеров показывает, как объекты классического спорта конвертируются в новый высокодоходный формат.
