0

Т-Банк опубликовал программу всероссийского интенсива по финграмотности

Сюжет
Радио РБК
Мероприятие стартует 1 апреля в рамках форума ТОЛК. В программе — практические темы: от создания подушки безопасности, второй зарплаты и пассивного дохода до накоплений на крупные цели и планирования пенсии выше государственной

В рамках интенсива пройдет 35 уроков и live-вебинаров. Своей экспертизой с участниками поделятся более 45 спикеров. Среди экспертов — главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец, доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, управляющая активами, ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина и другие профессионалы рынка.

Фокусом этого года станет создание личной финансовой стратегии на 2026 год. Принять участие может любой житель страны. Бесплатный подготовительный модуль откроется 25 марта на интерактивной платформе проекта. Пользователям будут доступны видеоуроки с основами финансовой грамотности и инвестиций.

16+

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Андрей Семибратов
Т-Банк Тинькофф Банк
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Экс-игрок «Спартака» ударом головой в лицо спровоцировал массовую драку Спорт, 18:03
Шереметьево заключил договор на приобретение аэропорта Домодедово Общество, 18:01
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:00
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
США перехватили в Индийском океане танкер из-за нарушения санкций Политика, 17:59
Инвестора Галицкого опросили в СК после самоубийства бывшей жены Общество, 17:59
Рейс Москва — Гавана вылетел на Кубу без пассажиров Общество, 17:58
«Т-Путешествия» запустили программу для поддержки российских отелей Радио, 17:54
Пик роста цен на новостройки в России придется на 2027 год Недвижимость, 17:47
Корректировка курса: как может измениться налогообложение самозанятых Отрасли, 17:46
В Коммунарке выставили на аукцион «коронавирусные» медкорпуса Общество, 17:46
В Минцифры рассказали, как введение базы IMEI повлияет на пользователей Технологии и медиа, 17:46
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян Финансы, 17:44
Т-банк усилил защиту клиентов от телефонного мошенничества Радио, 17:43