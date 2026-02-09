Т-Банк опубликовал программу всероссийского интенсива по финграмотности
В рамках интенсива пройдет 35 уроков и live-вебинаров. Своей экспертизой с участниками поделятся более 45 спикеров. Среди экспертов — главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец, доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, управляющая активами, ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина и другие профессионалы рынка.
Фокусом этого года станет создание личной финансовой стратегии на 2026 год. Принять участие может любой житель страны. Бесплатный подготовительный модуль откроется 25 марта на интерактивной платформе проекта. Пользователям будут доступны видеоуроки с основами финансовой грамотности и инвестиций.
16+
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне
Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности
FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет
Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели