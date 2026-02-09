Т-Банк опубликовал программу всероссийского интенсива по финграмотности

Мероприятие стартует 1 апреля в рамках форума ТОЛК. В программе — практические темы: от создания подушки безопасности, второй зарплаты и пассивного дохода до накоплений на крупные цели и планирования пенсии выше государственной

В рамках интенсива пройдет 35 уроков и live-вебинаров. Своей экспертизой с участниками поделятся более 45 спикеров. Среди экспертов — главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец, доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, управляющая активами, ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина и другие профессионалы рынка.

Фокусом этого года станет создание личной финансовой стратегии на 2026 год. Принять участие может любой житель страны. Бесплатный подготовительный модуль откроется 25 марта на интерактивной платформе проекта. Пользователям будут доступны видеоуроки с основами финансовой грамотности и инвестиций.

16+