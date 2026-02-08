Как мирные переговоры влияют на настроения общества в России и США

Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили, чего ждут россияне от урегулирования конфликта и на какие четыре группы их делят социологи, а также как переговоры влияют на общественное мнение в США

• 00:36 Ожидания населения и проблема опросов

• 01:14 Теория отложенного выбора Костина

• 02:22 Проективные методики и карта эмоций

• 03:02 Четыре группы: жизнерадостные и возбужденные

• 04:22 Тревожные и сдержанные как зона риска

• 05:48 Приоритеты американцев: экономика и миграция

• 08:26 Образ России в США и план Трампа

• 09:01 Внешняя политика Трампа и Венесуэла

• 10:56 Миннесота: как социология меняет риторику

Новый выпуск программы «Пояснительная бригада» посвящен ожиданиям россиян и американцев от возможного урегулирования конфликта на Украине. Специальный корреспондент Андрей Винокуров обращает внимание на сложность проведения социологических опросов в России в условиях «отложенного выбора», когда люди сознательно не демонстрируют недовольство.

В качестве полезного ориентира могут служить опросы, в которых россиян спрашивают об испытываемых эмоциях. Недавнее исследование ВЦИОМа вычленило четыре группы: жизнерадостные (34%), возбужденные, тревожные (23%) и сдержанные (25%), скрывающие свои чувства. Именно в последней группе кроется главная неопределенность — непонятно, как ее представители поведут себя в случае продолжения конфликта.

Во второй части выпуска анализируются настроения и ожидания американского общества. Специальный корреспондент Валентина Шварцман отмечает, что украинский кризис для среднего американского избирателя не столь важен, как экономика, иммиграция и события в ближнем зарубежье — Латинской Америке. Тем не менее американцы склонны критиковать подход президента США Дональда Трампа к Украине. Это особенно заметно при сравнении респондентов, знакомых и незнакомых с содержанием американского мирного плана: первые настроены более неодобрительно. Кроме того, почти половина американцев считает, что президент слишком благосклонен к России. По мере приближения ноябрьских промежуточных выборов Трамп будет вынужден все чаще прислушиваться к опросам и корректировать свою политику, как это уже показало смягчение риторики по событиям в Миннесоте.