Переговоры в Абу-Даби: надежды, тайминг, перспективы

Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман разбирают, какие есть надежды у российской и американской стороны по поводу продолжающихся переговоров по российско-украинскому конфликту.



• 00:06 Мониторинг переговоров в Абу-Даби: где прогресс



• 00:30 Восстановление военного канала РФ–США и обмены пленными



• 02:22 Роль личной коммуникации Зеленский–Путин и информационный фон



• 03:11 Гарантии безопасности и «красные линии» России по НАТО



• 03:40 Надежды Москвы: давление США на Зеленского и смена лидера



• 06:20 Нужны ли России переговоры: экономика, выборы и усталость элит



• 08:34 Окно возможностей Трампа: рейтинги, выборы и обещание «мир»



• 10:12 «Майамский трек»: зачем переговоры перевели на гольф-поля

Участники обсуждают переговоры в Абу-Даби и сходятся в оценке, что публичных признаков прорыва по ключевым вопросам — территориям и гарантиям безопасности — нет. Фиксируются лишь рутинные гуманитарные треки (обмены пленными, детьми) и восстановление военного канала РФ–США; размещение иностранных контингентов в Украине остается для Москвы «красной чертой».

По данным собеседников, в российской элите надежды на урегулирование связывают с давлением США на Зеленского или его возможной заменой, при этом для Москвы важен тайминг — завершение конфликта до выборов в Госдуму и снятие экономико-геополитического напряжения. В Вашингтоне окно возможностей Трампа сужается из-за приближения промежуточных выборов и необходимости показать выполненное обещание «закончить войну», а неформальный «майамский трек» с участием Дмитриева и Уиткова описывается как гольф-дипломатия, отражающая новый стиль неофициальных контактов.