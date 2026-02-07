Переговоры в Абу-Даби: надежды, тайминг, перспективы
• 00:30 Восстановление военного канала РФ–США и обмены пленными
• 02:22 Роль личной коммуникации Зеленский–Путин и информационный фон
• 03:11 Гарантии безопасности и «красные линии» России по НАТО
• 03:40 Надежды Москвы: давление США на Зеленского и смена лидера
• 06:20 Нужны ли России переговоры: экономика, выборы и усталость элит
• 08:34 Окно возможностей Трампа: рейтинги, выборы и обещание «мир»
• 10:12 «Майамский трек»: зачем переговоры перевели на гольф-поля
Участники обсуждают переговоры в Абу-Даби и сходятся в оценке, что публичных признаков прорыва по ключевым вопросам — территориям и гарантиям безопасности — нет. Фиксируются лишь рутинные гуманитарные треки (обмены пленными, детьми) и восстановление военного канала РФ–США; размещение иностранных контингентов в Украине остается для Москвы «красной чертой».
По данным собеседников, в российской элите надежды на урегулирование связывают с давлением США на Зеленского или его возможной заменой, при этом для Москвы важен тайминг — завершение конфликта до выборов в Госдуму и снятие экономико-геополитического напряжения. В Вашингтоне окно возможностей Трампа сужается из-за приближения промежуточных выборов и необходимости показать выполненное обещание «закончить войну», а неформальный «майамский трек» с участием Дмитриева и Уиткова описывается как гольф-дипломатия, отражающая новый стиль неофициальных контактов.
