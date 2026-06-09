ЦБ назвал самый доходный и убыточный актив по итогам мая
ЦБ назвал самый доходный актив в России по итогам мая 2026 года
Наибольшую полную доходность в рублях в мае принесли корпоративные облигации с рейтингом BBB и акции сектора «Транспорт». Худшим активом стали акции сектора «Строительство»
В мае лидером по доходности на российском рынке стали корпоративные облигации с рейтингом BBB: их полная доходность в рублях составила 2,1%. На втором месте оказались акции сектора «Транспорт» — 1,6%. Об этом говорится в выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России за май 2026 года.
Также хорошую доходность за месяц показали корпоративные облигации с рейтингами ААА и АА — 1,2%. Чуть меньше — 1,1% — принесли инвесторам облигации с рейтингом А, депозиты в рублях и рублевые БПИФ.
При этом доходность у основной части российских активов в мае была отрицательной. Наибольшее снижение показали акции из сектора «Строительство», а также бумаги из сектора «Металлы и добыча» — минус 7,5% и минус 7% соответственно. Кроме того, отрицательную доходность показали депозиты в евро (−5,8%), долларах (−5%) и юанях (−3,8%).
Доходность вложений в инструменты финансового рынка в рублях в мае 2026 года:
- корпоративные облигации — бумаги с кредитным рейтингом ВВВ — 2,1%;
- акции сектора «Транспорт» — 1,6%;
- корпоративные облигации — бумаги с кредитным рейтингом ААА — 1,2%;
- корпоративные облигации — бумаги с кредитным рейтингом АА — 1,2%;
- корпоративные облигации — бумаги с кредитным рейтингом А — 1,1%;
- депозит в рублях — 1,1%;
- рублевые БПИФ — 1,1%;
- ОФЗ — 0,2%.
Активами с самой низкой рублевой доходностью в мае 2026 года в России стали:
- акции IT-сектора — минус 1%;
- индекс Мосбиржи — минус 2,4%;
- акции сектора «Нефть и газ» — минус 3,4%;
- депозит в юанях — минус 3,8%;
- акции сектора «Электроэнергетика» — минус 3,9%;
- акции сектора «Ретейл» — минус 4%;
- замещающие облигации — минус 4,1%;
- депозит в долларах — минус 5%;
- акции сектора «Химическое производство» — минус 5,6%;
- депозит в евро — минус 5,8%;
- золото — минус 6,5%;
- акции сектора «Металлы и добыча» — минус 7%;
- акции сектора «Строительство» — минус 7,5%.
Среди иностранных инструментов наихудший результат показал биткоин — его доходность составила минус 8,5%.
Валютный рынок
В мае рубль дополнительно укрепился — курсы основных иностранных валют снизились до минимальных значений с февраля—марта 2023 года. Одновременно снизилась волатильность рынка. По данным Банка России, в целом за месяц рубль укрепился до ₽71,02 за доллар (-5,2% к апрелю) и до ₽10,49 за юань (-4,3% к апрелю).
Крупнейшие экспортеры увеличили продажу валюты на 39,7%, до $10,2 млрд, следует из приложений к обзору. Чистые продажи валюты со стороны нефинансовых компаний составили в мае $28,1 млрд (в апреле — $29,8 млрд). Россияне значительно нарастили покупки валюты на фоне укрепления рубля и начала сезона отпусков — до ₽151 млрд (в апреле — ₽108 млрд).
Рынок акций
За месяц индекс Мосбиржи снизился на 3,5%, до 2566 пунктов. Согласно данным ЦБ, падение происходило на фоне укрепления рубля и сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Частные инвесторы продолжали оставаться основными нетто-покупателями акций. Они приобрели ценных бумаг на ₽19,9 млрд (в апреле — ₽43,7 млрд). Крупнейшими продавцами акций выступали некредитные финансовые организации (НФО).
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