Новый год 2026⁠,
0

Посольство США поздравило россиян с Новым годом пожеланием мира

Сюжет
Новый год 2026

Посольство США поздравило россиян с Новым годом пожеланием мира
Video

Посольство США поздравило россиян с наступающим Новым годом. Видеозапись опубликована в русскоязычном телеграм-канале дипмиссии.

Поздравление озвучил временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус. Он сказал по-русски: «Дорогие друзья, с наступающим новым годом», после чего продолжил речь на английском языке.

«Дух этого Нового года располагает к размышлениям, обновлению и надежде. Это время, когда люди во всем мире задумываются не только об уже пройденном пути, но и о том, куда двигаться дальше. Последние годы принесли трудности, потери, разногласия. Однако история учит нас, что конфликты не должны определять будущее, если только мы сами этого не допустим», — сказал дипломат.

С его слов, наступление 2026 года дает возможность «двигаться вперед, стремиться к миру как к общей ответственности и общему благу».

«Россияне и американцы разделяют глубокие традиции стойкости, творчества и любви к своей родине. Эти общие нити могут служить основой для построения более мирного будущего», — сказал Дайкхаус. Он закончил поздравление пожеланием на русском языке: «Желаю здоровья, мира и благополучия в Новом году!».

Посольство России в США опубликовало поздравление для соотечественников. «Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», — сказал посол Александр Дарчиев.

