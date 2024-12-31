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Прогнозы и планы 2025 ,  
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Новогоднее обращение президента России. Видео

Кадры новогоднего обращения президента России Владимира Путина
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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина.

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Владимир Путин новогоднее обращение Новый год
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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