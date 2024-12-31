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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области рассказали об ограничениях в новогоднюю ночь

Сальдо: в Херсонской области в новогоднюю ночь сохранят комендантский час
Сюжет
Военная операция на Украине
Ограничения будут действовать с 22:00 до 5:00, исключение — Генический и Новотроицкий районы. Также они не коснутся части автомобилей, следующих транзитом. Сальдо связал меры с интенсивными обстрелами и активностью дронов
Дед Мороз на блокпосту в Херсонской области
Дед Мороз на блокпосту в Херсонской области (Фото: Андрей Рубцов / ТАСС)

В Херсонской области в новогоднюю ночь будет действовать комендантский час, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что в последние дни декабря «противник увеличил интенсивность обстрелов и дроновую активность». Кроме того, растет опасность диверсий, добавил губернатор.

«В связи с этим в новогоднюю ночь с целью минимизации опасности для населения на территории Херсонской области с 22:00 до 5:00 будет действовать комендантский час», — написал он. В обычное время ограничения в регионе действуют в эти же часы.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Ограничения не будут действовать на территории Генического и Новотроицкого районов области. Кроме того, в целом они не будут касаться автомобилей, движущихся транзитом по Азовскому кольцу, в том числе в Херсонской области — по автомобильной дороге М-18 Харьков — Симферополь — Ялта от границы между Запорожской и Херсонской областями до автомобильного пункта пропуска «Джанкой» на границе с Крымом.

Комендантский час в новых регионах в новогоднюю ночь вводят не в первый раз. В этом году он также будет действовать в Запорожской области: с 22:00 до 05:00, как и в обычное время. В регионе ограничили использование пиротехники, также власти намерены усилить меры безопасности.

В Донецкой народной республике (ДНР) действие комендантского часа будет приостановлено с 23:00 31 декабря до 04:00 7 января. Полиция региона усилит патрулирование в новогодние праздники.

В Луганской народной республике (ЛНР) действие комендантского часа приостановят с 23:00 31 декабря до 04:00 2 января, а также в ночь с 6 на 7 января в части районов, где позволяет обстановка. В Кременском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также в Лисичанске, Первомайске, Рубежном и Северодонецке комендантский час приостанавливать не будут из соображений безопасности: он будет действовать в обычном режиме с 23:00 до 04:00, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Херсонская область комендантский час Новый год новогодняя ночь Владимир Сальдо
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