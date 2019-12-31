В Сети появилось видео новогоднего обращения Путина

Обращение президента первыми увидели жители Дальнего Востока

В Сети появилось видео новогоднего обращения президента России Владимира Путина к россиянам. Видеозапись разместил телеканал «Россия-24» в YouTube.

Путин, стоя на фоне Московского Кремля, отметил, что россияне находятся на пороге третьего десятилетия XXI века. По его словам, это бурное и противоречивое время для страны.

Тем не менее, чтобы в жизни все менялось к лучшему, необходимо сообща решать стоящие перед Россией задачи, считает глава государства.

«Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей», — подчеркнул он.