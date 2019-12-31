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В Сети появилось видео новогоднего обращения Путина
Обращение президента первыми увидели жители Дальнего Востока

В Сети появилось видео новогоднего обращения президента России Владимира Путина к россиянам. Видеозапись разместил телеканал «Россия-24» в YouTube.

Путин, стоя на фоне Московского Кремля, отметил, что россияне находятся на пороге третьего десятилетия XXI века. По его словам, это бурное и противоречивое время для страны.

Тем не менее, чтобы в жизни все менялось к лучшему, необходимо сообща решать стоящие перед Россией задачи, считает глава государства.

«Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей», — подчеркнул он.

Отдельно Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной, напомнив, что в 2020 году страна отпразднует 75-летие Победы.

Жители Петропавловска-Камчатского первыми увидели новогоднее обращение Путина — у них Новый год наступил в 15:00 по московскому времени.

Автор: Виктория Тютина
Теги: Владимир Путин, новогоднее обращение Путина, видео, Новый год
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