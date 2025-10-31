Филиппинцы обратились в КС из-за прав на детей от суррогатной матери

Суды не разрешили паре из Филиппин забрать близнецов, рожденных в России от суррогатной матери. В случае с такими детьми биологическим родителем не может быть только отец. Супруги рассчитывают оспорить эту норму закона

Фото: SviatlanaLaza / Shutterstock

Бывший вице-спикер палаты представителей Филиппин Фреденил Кастро и его жена Джейн Тан Кастро обратились в Конституционный суд России с жалобой на законодательство о суррогатном материнстве после нескольких лет разбирательств по поводу близнецов, рожденных для них женщиной в России, но которых они в итоге не смогли забрать, пишет «Коммерсантъ».

Дети родились в 2019 году, и, пока филиппинцы оформляли документы, они жили с няней в арендованной квартире в Московской области. В январе 2020-го там скончался другой младенец, всех остальных забрали в детский дом, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Врачи и директор Европейского центра суррогатного материнства, с которым пара заключала договор, в итоге получили длительные сроки по делу о торговле детьми.

Кастро пытались забрать близнецов из дома ребенка, но суды отказали им, в том числе из-за того, что для рождения детей использовались донорские яйцеклетки. Таким образом, было установлено, что Джейн Тан Кастро не является их биологической матерью, а суррогатное материнство только для мужчины в России запрещено. Супруги дошли до Верховного суда, но и там им отказали в их требованиях.

Теперь пара подала жалобу в Конституционный суд. Представляющий интересы Кастро адвокат Игорь Трунов пояснил изданию, что филиппинцы считают нарушенными свои права на семью и воспитание детей, на здоровье и частную жизнь (ст. 38, 41 и 23 Основного закона). По их мнению, российский закон «Об основах охраны здоровья граждан» не содержит «ясных критериев допустимости использования донорских клеток одним из супругов», а связь процедуры суррогатного материнства со статьей УК о торговле людьми создает «угрозу необоснованного уголовного преследования».

Процедура суррогатного материнства по закону допустима при использовании репродуктивных клеток обоих потенциальных родителей и отказ признавать родство даже при ДНК-связи с отцом «формально соответствует букве закона», поясняет управляющий партнер адвокатской компании Advolaw Антон Пуляев.

«Ограничения, по сути, направлены против однополых пар («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). В итоге видим абсурдные ситуации, когда биологические отцы не могут забрать своих детей, которые оказываются в детских домах», — добавляет руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова.

При соблюдении всех норм и медицинская услуга, и регистрация ребенка являются законными, но при проблемах с документами и донорскими клетками следствие видит в этом признаки «сделки», подпадающей под уголовную статью. «Грань между гражданским договором и торговлей людьми есть, но узкая», — говорит Пуляев.

В 2023 году Конституционный суд не стал рассматривать похожую жалобу от другой пары из-за отсутствия сведений об их суррогатной матери, напоминает Лактионова. Пуляев предполагает, что инстанция откажется рассматривать и обращение супругов Кастро.