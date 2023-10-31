В Кузбассе завели дело о госизмене на участника кибервойск Украины

В городе Белово Кемеровской области задержан мужчина, который, по данным следствия, вступил в состав украинского киберподразделения, ему предъявлено обвинение в госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ (сообщение есть у РБК).

«Установлено, что задержанный, используя интернет-мессенджер, вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины, в составе которого осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы России, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны», — говорится в сообщении.

Заведено дело по ст. 275 УК России (государственная измена), подозреваемый арестован.

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