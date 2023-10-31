 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Кузбассе завели дело о госизмене на участника кибервойск Украины

В городе Белово Кемеровской области задержан мужчина, который, по данным следствия, вступил в состав украинского киберподразделения, ему предъявлено обвинение в госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ (сообщение есть у РБК).

«Установлено, что задержанный, используя интернет-мессенджер, вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины, в составе которого осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы России, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны», — говорится в сообщении.

Заведено дело по ст. 275 УК России (государственная измена), подозреваемый арестован.

Материал дополняется.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 98,62 (+0,27) Инвестиции, 30 окт, 16:49 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 93,24 (+0,03) Инвестиции, 30 окт, 16:49
Нетаньяху заявил, что в Газе идет борьба «цивилизации с варварами» Политика, 10:40
Вильфанд назвал ночную температуру в Москве «сумасшедшей» Общество, 10:39
Названы районы Москвы — лидеры по росту предложения жилья в новостройках Недвижимость, 10:35
Панарин побил клубный рекорд и вошел в число звезд дня в НХЛ Спорт, 10:34
Юань, лира или дирхам: как расплачиваться с иностранными контрагентами Pro, 10:32
В Кузбассе завели дело о госизмене на участника кибервойск Украины Политика, 10:29
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 10:29
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Япония заморозит активы членов ХАМАС и связанной с ним компании Политика, 10:24
Звезды «Друзей» прервали молчание после смерти Мэттью Перри Life, 10:20
Беспорядки в аэропорту Махачкалы из-за рейса из Израиля. Главное Политика, 10:16
Аэропорт Махачкалы полностью возобновил работу Политика, 10:15
Курс доллара упал до ₽92 впервые со 2 августа Инвестиции, 10:14
Просто повезло: какую роль в карьере играет удача — The Economist Pro, 10:13
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 10:12