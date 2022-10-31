Инспекторы МАГАТЭ начали проверку двух объектов на Украине

Провести проверку попросило правительство Украины, проверку планируется завершить на этой неделе, сообщил Гросси, не уточнив, о каких объектах идет речь. Ранее он говорил, что эксперты МАГАТЭ посетят Чернобыльскую АЭС

Рафаэль Гросси (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии начали проверку на двух объектах на Украине, на этой неделе будут представлены первые ее результаты, передает пресс-служба организации в «Твиттер».

«Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси сказал, что инспекторы МАГАТЭ начали — и вскоре завершат — деятельность по проверке в двух местах на Украине по просьбе правительства. Позже на этой неделе он представит свои первоначальные выводы по итогам этих мероприятий», — говорится в сообщении.

О планах провести проверки на двух украинских объектах Гросси сообщал 27 октября. О каких местах шла речь он не уточнил, но отметил, что на них может быть произведена «грязная» бомба. Позднее в тот же день глава МАГАТЭ на пресс-конференции после заседания Совета безопасности ООН рассказал, что эксперты организации в следующие несколько недель посетят Чернобыльскую АЭС.

Детонация «грязной» бомбы представляет собой один из видов атаки с применением радиоактивного материала, например подрыв установки невоенного назначения.

Кроме Чернобыльской АЭС, на Украине есть три действующие атомные электростанции — Ривненская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, а после присоединения Запорожской области к России станция перешла в федеральную собственность. Эксперты МАГАТЭ приезжали туда на фоне сообщений об обстрелах территории АЭС. Инспекторы обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.