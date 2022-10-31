Инспекторы МАГАТЭ начали проверку двух объектов на Украине
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии начали проверку на двух объектах на Украине, на этой неделе будут представлены первые ее результаты, передает пресс-служба организации в «Твиттер».
«Генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси сказал, что инспекторы МАГАТЭ начали — и вскоре завершат — деятельность по проверке в двух местах на Украине по просьбе правительства. Позже на этой неделе он представит свои первоначальные выводы по итогам этих мероприятий», — говорится в сообщении.
О планах провести проверки на двух украинских объектах Гросси сообщал 27 октября. О каких местах шла речь он не уточнил, но отметил, что на них может быть произведена «грязная» бомба. Позднее в тот же день глава МАГАТЭ на пресс-конференции после заседания Совета безопасности ООН рассказал, что эксперты организации в следующие несколько недель посетят Чернобыльскую АЭС.
Детонация «грязной» бомбы представляет собой один из видов атаки с применением радиоактивного материала, например подрыв установки невоенного назначения.
Кроме Чернобыльской АЭС, на Украине есть три действующие атомные электростанции — Ривненская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС.
Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, а после присоединения Запорожской области к России станция перешла в федеральную собственность. Эксперты МАГАТЭ приезжали туда на фоне сообщений об обстрелах территории АЭС. Инспекторы обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.