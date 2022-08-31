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Президент Узбекистана обвинил СССР в уничтожении «достояния нации»

По словам Мирзиёева, власти репрессировали 100 тыс. узбеков, потому что понимали, что эти люди могли освободить страну и привести ее к процветанию. Репрессированных соотечественников он назвал «величайшими героями»
Шавкат Мирзиеев
Шавкат Мирзиеев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Руководство СССР репрессировало узбекистанцев, которые пытались добиться независимости республики, заявил президент Шавкат Мирзиёев.

31 августа в Узбекистане отмечается День памяти жертв репрессий, а на следующий день, 1 сентября, — День независимости республики. В среду Мирзиёев посетил комплекс памяти жертв репрессий — «Шахидлар хотираси».

«100 тыс. наших соотечественников были репрессированы, 13 тыс. — беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации. Знали по два-три языка. У режима было понимание, что они способны освободить нашу Родину, привести ее к процветанию», — сказал Мирзиёев. Он напомнил о действиях государства по отношению к джадидам — участникам движения в мусульманстве, которое выступало за обновление ислама, распространение образования, парламентаризм, избирательные права для женщин и территориальную автономию Туркестана. Многие из них выступили против советской власти и в 1930-е годы стали жертвами репрессий.

При этом репрессии не ограничивались преследованием джадидов, отметил президент Узбекистана. «Если говорить, что события 30-х годов — это далекая история, то как же быть с «хлопковым делом»? Они придумали ложные обвинения, чтобы подавить наших лидеров», — заявил он.

«Хлопковое дело» — серия дел об экономических и коррупционных преступлениях в Узбекистане, которые расследовали в СССР в 1970–1980-х годах. Было возбуждено 800 уголовных дел, к различным срокам приговорили более 4 тыс. человек, обвиненных во взятках, приписках и хищениях. В их числе оказались многие представители руководства Узбекской ССР.

В марте 1989 года были созданы две специальные комиссии (ЦК КПСС и при Президиуме Верховного Совета), которым поручили изучить возможные нарушения законности при расследовании дел о коррупции в Узбекской ССР. Обе комиссии пришли к выводу, что в деятельности следственной группы были допущены «нарушения социалистической законности». В мае того же года прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Тельмана Гдляна и Николая Иванова (они возглавляли следственную комиссию по расследованию злоупотреблений в хлопководстве Узбекистана). Первого вскоре исключили из КПСС и уволили из прокуратуры. В 1991-м дело Гдляна и Иванова закрыли «в связи с изменением политической обстановки».

В декабре 1991 года, непосредственно перед распадом Советского Союза, президент Узбекистана Ислам Каримов помиловал всех осужденных по «хлопковому делу», которые отбывали наказание на территории республики.

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Президент России Владимир Путин в 2017 году назвал советские репрессии ударом по народу, который Россия ощущает до сих пор. По мнению главы государства, этим действиям властей не может быть никаких оправданий. За десять лет до этого Путин назвал сосланных в лагеря и расстрелянных в годы сталинских репрессий «людьми со своим собственным мнением», которые не боялись его высказывать, «цветом нации».

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Узбекистан Шавкат Мирзиёев СССР репрессии
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