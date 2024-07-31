 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

NYT узнала о гибели почти 1 тыс. аборигенов в школах-интернатах США

NYT: около 1 тыс. детей индейцев и канаков погибли в школах-интернатах США
Около 1 тыс. детей аборигенов Аляски и Гавайев умерли в интернатах, куда их свозили власти США и Канады, пишет NYT. Там их подвергали насилию, заставляли принимать христианство и наказывали за разговоры на родных языках
Фото: Alex Brandon / Getty Images
Фото: Alex Brandon / Getty Images

Около 1 тыс. детей индейцев, уроженцев Аляски и Гавайских островов, погибли в школах-интернатах, созданных правительством США для уничтожения их племенных традиций, пишет The New York Tmes (NYT) со ссылкой на отчет Министерства внутренних дел США (United States Department of the Interior, DOI).

«973 ребенка умерли в школах-интернатах и были похоронены на 74 кладбищах в безымянных могилах», — говорится в документе. Ведомство отмечает, что в настоящее время ведется работа с коренными племенами для репатриации останков.

В этот отчет включено письмо помощника главы DOI Брайана Ньюланда, в котором говорится, что «США впервые в истории признают свою роль в управлении индейскими школами-интернатами для насильственной ассимиляции». Он призвал американские власти принести извинения и «наметить путь к исцелению» от тех событий.

В 37 штатах США находилось 417 школ-интернатов, в которые забирали детей коренных индейцев с целью ассимиляции, пишет NYT. Там их подвергали физическому и сексуальному насилию, заставляли принимать христианство и наказывали за разговоры на родных языках. Согласно отчету DOI, в период с 1819 по 1969 год в подобные учреждения были помещены почти 19 тыс. детей.

«Следующим шагом Министерства внутренних дел станет предоставление ресурсов и финансирования непосредственно племенным народам, которые хотят расследовать произошедшее и рассказать свои истории о влиянии, которое эра школ-интернатов оказала на них», — приводит издание слова юриста Фонда прав коренных американцев (Native American Rights Fund, NARF) Бет Райт.

Папа римский заявил о геноциде индейцев в католических школах Канады
Общество
Папа римский Франциск
В 2021 году останки 215 человек обнаружили на территории бывшей школы-интерната для детей коренных народов в канадском городе Камплупс. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшее «болезненным напоминанием о темной и постыдной странице» истории. После этого власти США инициировали расследование гибели детей индейцев на территории страны.

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%

Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

США приостанавливают программу помощи Грузии

Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Министерство внутренних дел США индейцы школа-интернат Дети Канада расследование
Материалы по теме
Папа римский заявил о геноциде индейцев в католических школах Канады
Общество
Эрдоган пригрозил США признанием геноцида индейцев
Политика
Вождь индейцев попросил Jeep отказаться от Cherokee
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 17:30
Приговоренный к расстрелу немец поблагодарил Лукашенко за помилованиеПолитика, 20:41
В Краснодарском крае крыша школы загорелась на площади 1,9 тыс. кв. мОбщество, 20:40
«Спартак» разгромил «Динамо» в первом матче Кубка РоссииСпорт, 20:32
Трейдеры опционов поставили на рост волатильности Ethereum. В чем причинаКрипто, 20:26
Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджабПолитика, 20:20
Шмыгаль заявил о нежелании Киева обсуждать снятие санкций с ЛУКОЙЛаПолитика, 20:11
Суд продлил арест обвиняемого в сборе военных данных француза ВинатьеПолитика, 20:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дзюдоист принес Грузии первое золото Олимпиады в ПарижеСпорт, 20:07
В США решили узаконить право не платить WADA на фоне скандала с китайцамиСпорт, 20:06
NYT узнала о гибели почти 1 тыс. аборигенов в школах-интернатах СШАПолитика, 20:05
Как биткоин войдет в госрезерв США. Разбор законопроектаКрипто, 20:05
Кабмин внес в Думу проект о включении в пенсионный стаж работу на УкраинеОбщество, 20:02
Что представляет собой ХАМАС, оставшийся без лидера после убийства ХанииБаза знаний, 19:55
На «Иви» покажут российскую адаптацию культового южнокорейского сериалаLife, 19:54