NYT узнала о гибели почти 1 тыс. аборигенов в школах-интернатах США

Около 1 тыс. детей аборигенов Аляски и Гавайев умерли в интернатах, куда их свозили власти США и Канады, пишет NYT. Там их подвергали насилию, заставляли принимать христианство и наказывали за разговоры на родных языках

Фото: Alex Brandon / Getty Images

Около 1 тыс. детей индейцев, уроженцев Аляски и Гавайских островов, погибли в школах-интернатах, созданных правительством США для уничтожения их племенных традиций, пишет The New York Tmes (NYT) со ссылкой на отчет Министерства внутренних дел США (United States Department of the Interior, DOI).

«973 ребенка умерли в школах-интернатах и были похоронены на 74 кладбищах в безымянных могилах», — говорится в документе. Ведомство отмечает, что в настоящее время ведется работа с коренными племенами для репатриации останков.

В этот отчет включено письмо помощника главы DOI Брайана Ньюланда, в котором говорится, что «США впервые в истории признают свою роль в управлении индейскими школами-интернатами для насильственной ассимиляции». Он призвал американские власти принести извинения и «наметить путь к исцелению» от тех событий.

В 37 штатах США находилось 417 школ-интернатов, в которые забирали детей коренных индейцев с целью ассимиляции, пишет NYT. Там их подвергали физическому и сексуальному насилию, заставляли принимать христианство и наказывали за разговоры на родных языках. Согласно отчету DOI, в период с 1819 по 1969 год в подобные учреждения были помещены почти 19 тыс. детей.

«Следующим шагом Министерства внутренних дел станет предоставление ресурсов и финансирования непосредственно племенным народам, которые хотят расследовать произошедшее и рассказать свои истории о влиянии, которое эра школ-интернатов оказала на них», — приводит издание слова юриста Фонда прав коренных американцев (Native American Rights Fund, NARF) Бет Райт.

В 2021 году останки 215 человек обнаружили на территории бывшей школы-интерната для детей коренных народов в канадском городе Камплупс. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшее «болезненным напоминанием о темной и постыдной странице» истории. После этого власти США инициировали расследование гибели детей индейцев на территории страны.