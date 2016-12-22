Власти Словакии назвали угрозой открытие базы «Ночных волков» в стране

Президент Словакии заявил о своей обеспокоенности после открытия в стране европейского штаба байкерского клуба «Ночные волки». Фотографии объекта свидетельствуют о наличии на его территории старой военной техники

Скриншот из видео (Фото: bbc.com)

МИД Словакии выразил свою обеспокоенность открытием «европейского штаба» российского байкерского клуба «Ночные волки». Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление представителя ведомства Петера Суско. Об угрозе, которую представляет база, также заявил президент страны Андрей Киска.

Обеспокоенность Братиславы вызвал штаб «Ночных волков», открытый этим летом близ населенного пункта Дольна Крупа в 70 км от столицы страны Братиславы. Представитель МИД Словакии заявил, что деятельность «Ночных волков» должна находиться под тщательным контролем. «Мы считаем, что влияние членов [байк-клуба] вредно, особенно распространение их мнений, которыми они стремятся переписать историю», — заявил Суско в телефонном интервью Би-би-си.

Президент страны Андрей Киска, как передает Aktuality, комментируя открытие базы, напомнил об участии байкерской группировки в событиях на Украине. Он назвал «Ночных волков» «инструментом режима, вовлеченным в оккупацию соседней страны».

«С учетом этих обстоятельств действия группы байкеров представляет собой явную угрозу безопасности для нашей страны. Создание так называемого европейского штаба «Ночных волков» в Словакии выглядит издевательством с учетом официального отношения Словацкой Республики к аннексии Крыма и политики России», — цитирует слова главы государства издание.

Как пояснил РБК официальный представитель посольства России в Словакии Владислав Куликов, под базой «Ночных волков» местные власти понимают частный музей военной техники. «Музей был основан активистом филиала «Волков» Йозефом Хамбалеком, в нем хранится техника как времен Отечественной войны, так и списанная более поздних лет. Помимо привлечения прибыли через посетителей, безусловно, это напоминание о событиях Второй мировой. Только поэтому музей назвали базой и связывают его деятельность с «Ночными волками», — пояснил дипломат. «Но этот музей — словацкий, основанный гражданином этой страны, поэтому комментировать замечания [МИДа] некорректно», — добавил Куликов.

База «Ночных волков» в Дольне Крупе была официально открыта в конце июня. Сообщение об открытии базы, называемой «европейским штабом», было размещено на сайте российского посольства в стране, в церемонии принимали участие российские дипломаты. Внимание на это событие обратили издания в Словакии и других странах: материал, посвященный открытию объекта, был опубликован 25 июля американским еженедельником Newsweek, который назвал штаб «военной базой». Поводом для этого послужили фотографии бронетехники на объекте, который, по данным издания, является бывшим военным объектом.

Изображения старых танков и боевых машин на территории штаба «Ночных волков» в Словакии, полученные с помощью съемки с беспилотника, были опубликованы изданием Spravy Pravda. При попытке заснять базу журналисты «Радио Свобода» столкнулись с владельцем территории Йозефом Хамбалеком (его «Радио Свобода» называет главой словацкого подразделения «Ночных волков»). После начала съемки Хамбалек начал угрожать журналистам, заявив, что готов применить против них оружие. В видеозапись, подготовленную по итогам визита журналистов в Дольну Крупу, также были вставлены кадры с дрона, на которых видна стоящая на территории штаба старая военная техника.

В связи с сообщениями о военной технике на объекте проверку провела полиция Словакии. Отчет о проверке был опубликован на официальной странице ведомства в Facebook. По итогам проверки полиция подтвердила, что на базе размещены деактивированные бронемашины, неспособные к стрельбе. В отчете поясняется, что эти машины являются экспонатами исторической выставки, которая должна открыться осенью для свободного посещения. Часть военной техники принадлежит добровольной пожарной охране Словакии и модифицирована для участия в пожаротушении. В полиции заметили, что каких-либо нарушений при проверке базы обнаружено не было. Как уточняет Spravy Pravda, часть техники принадлежит Военно-историческому институту, находящемуся в ведении Министерства обороны страны. В военном ведомстве заявили, что бронемашины были переданы музею Хамбалека по договору аренды. После сообщений об открытии базы «Ночных волков» на территории объекта этот контракт в ведомстве намерены разорвать.

Заявления словацких властей прокомментировал РБК лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов (Хирург). По его словам, называть открытый в Словакии объект «базой» некорректно. ​«У нас вчера, например, у горы Гасфорта, где мы готовим свое байк-шоу, были парламентарии Евросоюза из Чехии. Поэтому не надо говорить о некоторых, как о мнении целого народа или кого-либо в Европе. Больше всего меня поражает фраза о переписывании истории, вызывает смех. Это они занимаются переписыванием, все прям в их стиле. Они [в Словакии] на митинге не смогли даже собрать людей, протестующих против нахождения в стране нашей банды. И это не база, не нужно пугать людей, это дом», — сказал лидер «Ночных волков» РБК.

В марте власти Боснии и Герцеговины запретили Залдастанову въезд на территорию государства. Согласно заявлению службы по делам иностранцев, Хирург был признан лицом, представляющим угрозу для безопасности страны.