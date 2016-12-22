Самый молодой губернатор России выбрал кандидата в сенаторы

Место экс-главы ЯНАО Юрия Неелова в верхней палате займет вице-спикер регионального заксобрания Елена Зленко. Уход сенатора из Совфеда источники РБК объясняют недовольством руководства палаты

Елена Зленко (Фото: ynao.er.ru)

Зампредседателя заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко будет представлять самого молодого губернатора России Дмитрия Артюхова в Совете Федерации в случае его победы на выборах в сентябре. Об этом РБК рассказали два собеседника в верхней палате.

В понедельник, 30 июля, Юрий Неелов, который сейчас представляет ЯНАО в Совфеде, на пресс-конференции заявил о сложении полномочий. Он рассказал, что уже обсудил этот вопрос с врио губернатора Артюховым и покинет палату после выборов в сентябре.

В планах сенатора — заняться фондом «Север — наш», который входит в состав Российского географического общества, а также спортивным голубеводством. В январе 2018 года Неелов провел в Тюмени выставку голубей, посвященную 100-летию комсомола. «Я люблю животных, у меня на Черной речке целый уголок: страусы, верблюды, яки, павлины, гуси, лебеди», — рассказывал сенатор агентству «ЯмалPRO».

«66 лет, хватит уже», — так он объяснил решение уйти из Совфеда. Неелов был сенатором с марта 2010 года, до этого 16 лет возглавлял ЯНАО.

Источники РБК в верхней палате рассказали, что уход сенатора связан не только с его желанием покинуть Совфед. «С одной стороны, он и правда устал, — сказал источник РБК. — С другой, к нему есть претензии у [председателя палаты] Валентины Матвиенко». Второй собеседник РБК объяснил недовольство руководства палаты тем, что Неелов недостаточно активно работал на посту председателя комитета Совфеда по экономической политике, который возглавлял до ноября прошлого года. Сенатор не ответил на звонки и сообщения РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу Совета Федерации.

После его ухода врио главы ЯНАО Артюхов должен представить три кандидатуры для назначения в Совфед. Елена Зленко, которая, по информации РБК, получит это место, курирует в заксобрании социальный блок. Также она — координатор межмуниципального координационного совета «Единой России» и регионального проекта «Крепкая семья».

В 2017 году Неелов стал самым богатым председателем комитета в Совфеде: за год он заработал 15,4 млн руб. Судя по декларации, ему принадлежат пять земельных участков, три жилых дома, один нежилой дом, машино-место, квартира, автомобиль Mitsubishi, катер и моторная лодка.​