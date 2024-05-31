Присяжные определились с вердиктом по делу Трампа о выплатах порнозвезде
Жюри присяжных по делу о Трампе и порноактрисе Сторми Дэниелс вынесло вердикт, но его пока не огласили. Присяжные попросили дать им полчаса, чтобы заполнить необходимые документы, передает CNN.
По версии стороны обвинения, в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд (более известной по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс). В 2016 году, за считанные дни до президентских выборов, его юрист Майкл Коэн заплатил женщине $130 тыс. в обмен на заключение соглашения о неразглашении (non-disclosure agreement, NDA). После избрания на пост президента Трамп возместил Коэну эту сумму, прибавив к ней бонус и компенсацию налогов, замаскировав выплаты под оплату его юридических услуг (общая сумма 11 подписанных им чеков составила $420 тыс.).
Подлог финансовой документации квалифицируется в Нью-Йорке как проступок, но становится уголовно наказуемым, если совершался в мошеннических целях или для сокрытия другого преступления.
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