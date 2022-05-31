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Политика ,  
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В Москве задержали Сергея Митрохина

Депутат находится в ОВД «Хамовники». По его словам, он вместе с жителями сопротивлялся незаконной прокладке коммуникаций на улице Ефремова, однако полиция решила, что он «главный виновник» и препятствует законным работам
Сергей Митрохин
Сергей Митрохин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Депутата Мосгордумы от «Яблока» Сергея Митрохина задержали в Москве из-за «сопротивления проведению незаконных работ», сообщил он РБК.

Депутата увезли в ОВД «Хамовники», протокол на него не составлен, он ждет приезда адвоката.

По словам Митрохина, организация «Техномед-19», которая строит таунхаусы по адресу: ул. Ефремова, д. 9А, попыталась зайти на территорию соседнего дома 11 для прокладки коммуникаций, чтобы подключиться к ливневой канализации. Как утверждает мундеп, на эти работы у компании нет права и это «напрямую запрещено постановлением правительства Москвы».

Приставы запретили депутату Мосгордумы Митрохину выезжать за границу
Политика
Сергей Митрохин

«Жители, конечно, против, что на их территорию пришли люди без соответствующего разрешения. Мы оказали им сопротивление, они положили несколько бетонных блоков, но продолжить работы мы им не дали. Мы несколько раз вызывали полицию, но в конце концов полиция решила, что это я тут главный виновник, и я препятствую законным работам», — заявил РБК Митрохин.

Как сообщила его помощница Мария Чуприна в Telegram, адвоката к Митрохину не пускают.

РБК направил запрос ГУ МВД по Москве и обратился за комментарием в компанию «Техномед-19».

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В январе Митрохину запретили выезжать за границу и арестовали его счета. Это связано с административными делами об участии депутата в несанкционированных акциях. Ранее с Митрохина взыскали штраф в 300 тыс. руб. за несогласованный митинг на Пушкинской площади и 150 тыс. руб. за «пикет бомжей» у Совфеда.

В «Яблоке» тогда заявили, что Митрохин вовремя уплатил штрафы и они, по информации на сайте госуслуг, считались погашенными до ноября прошлого года, однако потом снова появились в его личном кабинете.

Митрохина избрали депутатом Мосгордумы в 2019 году. До этого он также был членом московского парламента в 2005–2009 годах.

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Теги
Илья Калашников Илья Калашников, Юлия Выродова Юлия Выродова
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