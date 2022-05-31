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Путин пожелал главе Удмуртии «успехов» на предстоящих выборах

Александр Бречалов, который руководит Удмуртией с 2017 года, попросил президента Владимира Путина поддержать его кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах. Глава государства в ответ пожелал ему «успехов» и «всего хорошего»
Владимир Путин (слева) во время&nbsp;видеовстречи&nbsp;с Александром Бречаловым
Владимир Путин (слева) во время видеовстречи с Александром Бречаловым (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин провел видеовстречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщается на сайте Кремля.

Бречалов представил президенту короткий доклад о состоянии дел в республике и в заключение обратился к нему с просьбой поддержать его кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах.

«Я готов и хочу работать дальше. Если вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской Республики», — сказал глава региона.

«Желаю Вам успехов! Всего хорошего», — ответил на это Путин.

Александр Бречалов — РБК: «Есть проблемы с позиционированием Удмуртии»
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Александр Бречалов

Бречалов также добавил, что хотел бы заручиться поддержкой президента по четырем важным для региона вопросам. По его словам, соответствующие письма были направлены главе государства. Президент ответил, что ранее изучил все обращения и дал необходимые поручения правительству. Он также поблагодарил главу Удмуртии за работу.

Выборы главы Удмуртии пройдут в единый день голосования 11 сентября 2022 года.

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Бречалов был назначен временно исполняющим обязанности главы Удмуртии в 2017 году, после задержания предыдущего главы региона Александра Соловьева по обвинению в получении взятки. В сентябре того же года был избран главой Удмуртии.

Ссылка с повышением: почему Путин назначил Бречалова главой Удмуртии
Политика
Александр Бречалов

Действующий глава региона окончил Краснодарское высшее военное училище им. генерала Штеменко, а также Московскую государственную юридическую академию, работал юристом в банковких организациях. Был членом Совета директоров «Юниаструм Банка» (в 2007-2014 годах), вице-президентом, а затем и президентом организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» (с 2008 по 2014 год) и сопредседателем Общероссийского народного фронта (ОНФ). С 2014 года и до назначения врио главы Удмуртии был секретарем Общественной палаты России, входил в президентский совет по противодействию кооррупции.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимир Путин Александр Бречалов Удмуртия выборы губернатора
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