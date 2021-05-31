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В Брюсселе предложили ослабить ограничения на путешествия внутри ЕС

Европейцам, которые получили сертификат о вакцинации против COVID-19, нужно разрешить не сдавать ПЦР-тесты и не сидеть на карантине во время путешествий по ЕС, считает Европейская комиссия
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

Европейская комиссия рекомендовала странам ЕС ослабить действующие антиковидные ограничения для тех, кто будет путешествовать по территории Евросоюза этим летом, говорится на сайте организации.

Прежде всего эти меры должны затронуть тех, кто уже сделал прививку от COVID-19 и получил соответствующий электронный сертификат. Комиссия рекомендовала отменить для них обязательные тесты на COVID-19 и прохождение карантина при путешествиях по странам сообщества.

Тех, кто переболел COVID-19, также рекомендовали освободить от тестирования или карантина, если они получили первый положительный тест на SARS-Cov-2 менее 180 дней назад. Дети до шести лет также должны быть освобождены от тестирования, связанного с поездками.

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Источник: JHU
Данные по миру i

В случае если в какой-либо стране будет зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19, необходимо предусмотреть механизм оперативного ужесточения требований к путешествующим, говорится в рекомендация ЕК.

Страны ЕС и дальше смогут вводить собственные требования к путешествующим, однако Брюссель предлагает руководствоваться общими требованиями в зависимости от цветовой кодировки стран и территорий ЕС (красная — высокий уровень эпидемиологической опасности, зеленая — путешественники из этих стран могут передвигаться по ЕС без ограничений).

Власти ЕС назвали сроки запуска ковид-паспортов
Политика
Фото:Zuma / ТАСС

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Сертификаты о вакцинации или так называемые ковид-паспорта начнут выдавать в ЕС с 1 июля. Всего будет доступно три типа сертификатов — о вакцинации, для переболевших и о тестировании. Единая система, которая позволяет проверить документ, полноценно должна заработать к концу июня.

Ввести ковид-паспорта активно предлагали страны, чья экономика в наибольшей степени зависит от туризма, в том числе Испания и Греция. Принципиальная договоренность о создании подобной системы была достигнута в марте.

Кроме того, Еврокомиссия считает, что въезд в страны ЕС можно разрешить иностранцам, которые сделали прививку от COVID-19 одним из препаратов, одобренных европейским регулятором.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, страны ЕС также обсуждают механизм, который позволит въезжать иностранцам, привитым прочими вакцинами от COVID-19, а далее передвигаться по Евросоюзу, получив уже европейский сертификат. Этот вопрос, по его словам, может решаться «в индивидуальном порядке» и страны ЕС сейчас активно обсуждают, как это можно обеспечить.

Автор
Наталья Демченко Наталья Демченко
Европа путешествия коронавирус ограничения
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