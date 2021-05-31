В Брюсселе предложили ослабить ограничения на путешествия внутри ЕС

Европейцам, которые получили сертификат о вакцинации против COVID-19, нужно разрешить не сдавать ПЦР-тесты и не сидеть на карантине во время путешествий по ЕС, считает Европейская комиссия

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Европейская комиссия рекомендовала странам ЕС ослабить действующие антиковидные ограничения для тех, кто будет путешествовать по территории Евросоюза этим летом, говорится на сайте организации.

Прежде всего эти меры должны затронуть тех, кто уже сделал прививку от COVID-19 и получил соответствующий электронный сертификат. Комиссия рекомендовала отменить для них обязательные тесты на COVID-19 и прохождение карантина при путешествиях по странам сообщества.

Тех, кто переболел COVID-19, также рекомендовали освободить от тестирования или карантина, если они получили первый положительный тест на SARS-Cov-2 менее 180 дней назад. Дети до шести лет также должны быть освобождены от тестирования, связанного с поездками.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <1 000 000 0 <10 000 000 0 от 10 000 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

В случае если в какой-либо стране будет зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19, необходимо предусмотреть механизм оперативного ужесточения требований к путешествующим, говорится в рекомендация ЕК.