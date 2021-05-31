Умер экс-губернатор Амурской области

Альберт Кривченко возглавлял Амурскую область сразу после распада СССР. После отставки он некоторое время был главой регионального отделения партии «Демократический выбор России»

Альберт Кривченко (Фото: libamur.ru)

На 86-м году жизни умер первый губернатор Амурской области Альберт Кривченко, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Соболезнования в связи со смертью экс-политика выразил действующий глава области Василий Орлов. «Мы потеряли чрезвычайно талантливого, порядочного и принципиального человека, который очень любил свою малую родину и много для нее сделал», — приводятся его слова в сообщении.

Альберт Кривченко до перехода на государственные должности, в советские годы, трудился в газете «Амурская правда», был собственным корреспондентом ТАСС в регионе. В 1990-м году его избрали народным депутатом СССР. Он был членом комитета Верховного совета РФ по средствам массовой информации, связям с общественными организациями и движениями, изучению общественного мнения. В октябре 1991 года Кривченко стал главой администрации Амурской области и первым губернатором региона.

В 1993 году он баллотировался на выборах главы областной администрации, однако проиграл их. После ухода в отставку Кривченко некоторое время возглавлял амурское отделение партии «Демократический выбор России», занимался общественной работой и писал книги. После выхода на пенсию Кривченко остался в регионе и жил в селе Новинка Благовещенского района.