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Политика ,  
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Умер экс-губернатор Амурской области

Альберт Кривченко возглавлял Амурскую область сразу после распада СССР. После отставки он некоторое время был главой регионального отделения партии «Демократический выбор России»
Альберт Кривченко
Альберт Кривченко (Фото: libamur.ru)

На 86-м году жизни умер первый губернатор Амурской области Альберт Кривченко, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Соболезнования в связи со смертью экс-политика выразил действующий глава области Василий Орлов. «Мы потеряли чрезвычайно талантливого, порядочного и принципиального человека, который очень любил свою малую родину и много для нее сделал», — приводятся его слова в сообщении.

Альберт Кривченко до перехода на государственные должности, в советские годы, трудился в газете «Амурская правда», был собственным корреспондентом ТАСС в регионе. В 1990-м году его избрали народным депутатом СССР. Он был членом комитета Верховного совета РФ по средствам массовой информации, связям с общественными организациями и движениями, изучению общественного мнения. В октябре 1991 года Кривченко стал главой администрации Амурской области и первым губернатором региона. 

В 1993 году он баллотировался на выборах главы областной администрации, однако проиграл их. После ухода в отставку Кривченко некоторое время возглавлял амурское отделение партии «Демократический выбор России», занимался общественной работой и писал книги. После выхода на пенсию Кривченко остался в регионе и жил в селе Новинка Благовещенского района.

Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Амурская область политик
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