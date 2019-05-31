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В Киеве решили ввести санкции против российских археологов
Российские музеи и научные учреждения, причастные к археологическим раскопкам в Крыму, могут попасть под санкции Украины. В Киеве уверены, что они нарушают международные соглашения об охране культурного наследия
Фото: Артем Креминский / РИА Новости

Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициировало процесс введения санкций против российских археологов и музейных учреждений, ведущих раскопки в Крыму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве отметили, что с 2014 года Россия активно ведет раскопки на территории полуострова. Большая часть из них ведется в рамках строительных работ и реализации крупных инфраструктурных проектов — таких как Крымский мост и трасса «Таврида».

В марте 2019 года Украина уже вводила персональные санкции против 15 российских археологов, работавших в Крыму. Сейчас министерство намерено добиться введения санкций против юридических лиц — научных и музейных учреждений. Ведомство настаивает на введении ограничительных мер против 28 таких организаций.

Обосновывая незаконность ведения археологических работ в Крыму, министерства ссылается на ряд международных конвенций, в том числе Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия. Ряд пунктов этих документов запрещает ведение археологической деятельности на оккупированных территориях.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Санкции, археологи
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