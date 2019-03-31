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Выборы на Украине ,  
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Кандидат в президенты Бойко объяснил результат Порошенко «раздачей денег»
Петр Порошенко оказывал «беспрецедентное административное давление» на бюджетников, заявил кандидат в президенты Юрий Бойко, по данным экзитпола набравший 9,1% голосов
Юрий Бойко (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко обвинил действующею его главу государства Петра Порошенко в давлении на сотрудников бюджетных организаций и принуждении их голосовать за него, сообщается на сайте партии.

«Начиная с банальной раздачи денег и заканчивая беспрецедентным административным давлением на работников бюджетных организаций. Эти люди находились в условиях, когда они либо вынуждены голосовать за действующего президента, или их увольняют с работы», — сказал он.

По словам Бойко, «Оппозиционная платформа — За жизнь» уже получает сигналы о попытках фальсификаций после голосования. Политик заявил, что партия будет вести параллельный подсчет голосов.

Согласно данным ЦИК Украины, после подсчета 0,25% бюллетеней на выборах лидирует шоумен Владимир Зеленский (26,77%), за ним следуют Порошенко (20,1%) и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (17,18%). Бойко же набрал 7,03%.

Для победы в первом туре кандидату в президенты Украины необходимо набрать более 50% голосов.

Автор: Константин Нагаев
Теги: выборы президента, Украина, Бойко
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