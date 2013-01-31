Эксперт: Израиль разбомбил сирийское производство оружия для террористов

Эксперты объяснили бомбардировку научно-исследовательского центра, расположенного недалеко от Дамаска, в котором власти Сирии обвинили Израиль. База разработки сирийских ученых, известная под французской аббревиатурой CERS, давно была на прицеле у спецслужб Тель-Авива, пишет The Jerusalem Post.

Фото: AP

По данным источников издания, в научном центре разрабатывалось неконвенциональное вооружение, в том числе биологическое и химическое. Оружие якобы предназначалось для террористических организаций "Хамас" и "Хезболла". Предупреждение о ликвидации в случае продолжения незаконных разработок сирийские ученые получили еще в 2010г.

Напомним, на рассвете 30 января израильские военные самолеты вторглись в сирийское воздушное пространство и разбомбили НИИ в районе Джамрая провинции Дамаск. В результате авианалета два человека были убиты, пятеро получили ранения. Здание центра и одно из соседних строений оказались полностью уничтожены.

Ранее бои за научный центр вели правительственные войска и соединения оппозиции. Как отмечается в сообщении, взять укрепленный пункт противникам президента Башара Асада ни разу не удалось.

Впрочем, США заявили, что удар был нанесен не по зданию НИИ, а по колонне грузовиков, предположительно перевозившей оружие. В Тель-Авиве опасаются, что Дамаск может передать часть своих вооружений ливанскому исламистскому движению "Хезболла". Среди технологий, "утечки" которых особенно опасается Израиль, - российские ракеты класса "земля-воздух" SA-17.