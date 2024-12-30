Возвращение российских военных из украинского плена. Видео
Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими — по 150 с каждой стороны. Посредником выступили ОАЭ. Российских служащих доставили в Минск, затем их перевезут в Россию для лечения и реабилитации.
В ноябре и декабре состоялось три обмена телами погибших военных. Москва передала более 1,5 тыс. погибших украинских бойцов, Киев — 114 российских.
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