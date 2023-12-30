Удар ВСУ по центру Белгорода и рассказ очевидца. Видео

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Сотрудник «РБК Черноземье» Александр Попов рассказал об обстреле Белгорода.

«Мы как раз гуляли с дочкой на площади, когда начался обстрел. Мы успели спуститься в подземный переход, как и многие люди… К сожалению, было несколько серьезных прилетов, «Кулинария» серьезно разрушена. Такого в Белгороде еще не было».

Об обстреле центра города губернатор Вячеслав Гладков сообщил в 15:10. Были включены сирены ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытия.