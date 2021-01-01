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Протесты в Белоруссии ,  
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Минские омоновцы вручили Лукашенко черный берет «за особые заслуги»

«Я уже сегодня омоновец», — сказал Лукашенко и поцеловал берет

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
Video

В Белоруссии президенту страны Александру Лукашенко вручили черный берет, который выдается как знак отличия служащих в отрядах милиции особого назначения (ОМОН), сообщает БелТА. Это произошло в ходе визита Лукашенко в минский отряд милиции особого назначения ГУВД Минского горисполкома.

Как уточняет агентство, решение наградить главу государства этим знаком отличия принял совет командиров отряда. Обычно для получения черного берета нужно пройти специальные испытания. Слушая о награждении, Лукашенко заявил, что вряд ли сможет их пройти.

Командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба заявил президенту, что право на ношение берета «за особые заслуги» предусмотрено соответствующим положением закона. «Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа», — сказал Балаба.

Лукашенко поблагодарил и поцеловал берет. «Подчеркни в своем «Пул Первого» (близкий к властям Telegram-канал. — РБК), что я уже сегодня омоновец», — сказал он, обращаясь к одному из журналистов президентского пула.

Минский ОМОН — первый отряд белорусской милиции особого назначения — был создан в ноябре 1988 года. В задачи ОМОНа входят силовая поддержка спецопераций по задержанию лиц, совершивших или подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, обеспечение общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, пресечение групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.

После выборов президента, которые прошли в Белоруссии в августе, в стране начались массовые протесты. Они продолжаются до сих пор и сопровождаются силовым разгоном участников, применением световых и шумовых гранат, а также избиениями задержанных. В разгонах участвуют и бойцы ОМОНа.

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Митингующие, которые выходят на улицы Минска каждое воскресенье, не согласны с официальными данными о победе Лукашенко (80%) и настаивают, что победительницей президентских выборов стала его соперница Светлана Тихановская, которая, по данным ЦИК Белоруссии, заручилась поддержкой только 10% избирателей. Белорусские власти обвинения в подтасовках отвергают.

Белорусский протест разделился между Вильнюсом и Варшавой
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Фото:EPA / ТАСС

К концу октября в стране возбудили 657 уголовных дел о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правопорядка. О делах по превышению полномочий и жестокому обращению с протестующими со стороны силовиков не сообщалось.

По данным белорусского правозащитного центра «Весна», общее число задержанных в стране с начала акций протестов превысило 30 тыс. человек. Также оппозиция заявляла о гибели протестующих от рук силовиков.

Автор
Наталья Демченко
Минск Александр Лукашенко Белоруссия
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