Социологи узнали, кому доверяют россияне во время второй волны пандемии

Кроме чиновников и депутатов в топ-10 рейтинга попали три телеведущих, Константин Хабенский и Алексей Навальный. В «Ромире» отмечают, что в первой сотне рейтинга практически отсутствуют ученые и региональные лидеры

Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Рокировка министров

В списке публичных людей, которые вызывают у россиян наибольшее доверие, с осени произошли рокировки. Об этом говорится в исследовании «Рейтинг доверия «Ромир» ТОП-100» (есть у РБК). Социологи выпускают аналогичные исследования каждые три месяца.

В первую пятерку рейтинга попали президент Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу (он поднялся на три пункта с осени), третье место, как и осенью, занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Министр иностранных дел Сергей Лавров опустился за три месяца на два пункта (со второй на четвертую позицию). На пятом месте премьер-министр Михаил Мишустин, за ним- телеведущий Андрей Малахов (оба поднялись на один пункт по сравнению с осенним рейтингом). За ними следуют актер Константин Хабенский (+2 пункта) и телеведущий Иван Ургант (+3 пункта). Замыкают десятку оппозиционер Алексей Навальный (он опустился на пять пунктов по сравнению с прошлым рейтингом) и телеведущий Владимир Соловьев, чей рейтинг остался неизменным.

Методология Всего в исследовании «Ромира» участвовали 2,4 тыс. человек старше 14 лет из городов с численностью населения 100 тыс человек и более. Отвечая на открытый вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете?», они могли самостоятельно выбрать до семи персон. По результатам опроса составлялся балльный рейтинг личностей. Подсчет голосов, отданных за каждого человека, проводился с учетом места его упоминания. То есть тот, кого респондент называл первым, получал семь баллов, вторым — шесть, и так далее до седьмого места. Опрос происходил через специальное программное обеспечение, указано в исследовании.

При наличии большого количества творческой интеллигенции, в рейтинге практически отсутствуют ученые и региональные лидеры, заметил, комментируя исследование глава «Ромир», вице-президент Gallup International Андрей Милехин. «В целом же по Топ-100 ситуация возвращается к той, что сложилась около года назад, когда блогеры стали теснить телеведущих, — сказал он. — Пандемия отбросила этот процесс назад, но сейчас мы наблюдаем возвращение этой тенденции». Бессменное лидерство Путина в рейтинге, социолог объясняет тем, что президент остается лидером большинства.