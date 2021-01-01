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Социологи узнали, кому доверяют россияне во время второй волны пандемии

Кроме чиновников и депутатов в топ-10 рейтинга попали три телеведущих, Константин Хабенский и Алексей Навальный. В «Ромире» отмечают, что в первой сотне рейтинга практически отсутствуют ученые и региональные лидеры
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Рокировка министров

В списке публичных людей, которые вызывают у россиян наибольшее доверие, с осени произошли рокировки. Об этом говорится в исследовании «Рейтинг доверия «Ромир» ТОП-100» (есть у РБК). Социологи выпускают аналогичные исследования каждые три месяца.

В первую пятерку рейтинга попали президент Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу (он поднялся на три пункта с осени), третье место, как и осенью, занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Министр иностранных дел Сергей Лавров опустился за три месяца на два пункта (со второй на четвертую позицию). На пятом месте премьер-министр Михаил Мишустин, за ним- телеведущий Андрей Малахов (оба поднялись на один пункт по сравнению с осенним рейтингом). За ними следуют актер Константин Хабенский (+2 пункта) и телеведущий Иван Ургант (+3 пункта). Замыкают десятку оппозиционер Алексей Навальный (он опустился на пять пунктов по сравнению с прошлым рейтингом) и телеведущий Владимир Соловьев, чей рейтинг остался неизменным.

Методология

Всего в исследовании «Ромира» участвовали 2,4 тыс. человек старше 14 лет из городов с численностью населения 100 тыс человек и более. Отвечая на открытый вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете?», они могли самостоятельно выбрать до семи персон. По результатам опроса составлялся балльный рейтинг личностей. Подсчет голосов, отданных за каждого человека, проводился с учетом места его упоминания. То есть тот, кого респондент называл первым, получал семь баллов, вторым — шесть, и так далее до седьмого места. Опрос происходил через специальное программное обеспечение, указано в исследовании.

При наличии большого количества творческой интеллигенции, в рейтинге практически отсутствуют ученые и региональные лидеры, заметил, комментируя исследование глава «Ромир», вице-президент Gallup International Андрей Милехин. «В целом же по Топ-100 ситуация возвращается к той, что сложилась около года назад, когда блогеры стали теснить телеведущих, — сказал он. — Пандемия отбросила этот процесс назад, но сейчас мы наблюдаем возвращение этой тенденции». Бессменное лидерство Путина в рейтинге, социолог объясняет тем, что президент остается лидером большинства.

Комментируя методологию исследования, замдиректора «Левада-центра» (по решению Минюста организацию признали иностранным агентом) Денис Волков отметил, что так как опрос проводился через мобильное приложение, то он, «скорее всего, отсек самую старшую категорию населения». «С учетом того, что это опрос был проведен только среди городского населения, результаты кажутся вполне оправданными, — сказал он РБК. — Учитывая критерии отбора, выборка исследования кажется не совсем случайной, поэтому у таких исследований может быть большая погрешность, так что я не стал бы смотреть на динамику исследования».

Изменения в рейтинге

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Годом ранее топ-10 списка вызывающих наибольшее доверие людей выглядел так: Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Владимир Жириновский, Дмитрий Медведев, Андрей Малахов, Иван Ургант, Владимир Познер, Владимир Соловьев, Алексей Навальный. За год в десятке успели побывать журналист Юрий Дудь (он попал в рейтинг весной, поднявшись на 16 позиций, в апреле он выпустил нашумевший фильм о Колыме), актер и пародист Максим Галкин и телеведущий Александр Гордон.

Самый большой прогресс с осени в рейтинге показали музыкант Василий Вакуленко (Баста) — он поднялся вверх на 35 мест, с 66 на 31 — и ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе, который впервые попал в рейтинг, оказавшись сразу на 43 месте. Самое большое падение — у актера и режиссера Ивана Охлобыстина, он опустился с 44 на 79 место рейтинга.

По мнению политолога Дмитрия Фетисова, позиция в рейтинге зависит как от содержания заявлений и действий персоны, так и от количества инфоповодов с ее участием.

Автор
Евгения Кузнецова
опрос доверие «Ромир» Алексей Навальный
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