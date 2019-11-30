«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракеты «Союз-2»

На фото видно, как специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» заканчивают сборку модернизированной версии ракеты «Союз»

Фото: gklaunch.ru

Госкорпорация «Роскосмос» показала кадры финальной части сборки ракеты-носителя «Союз-2», которая изготавливается в РКЦ «Прогресс» (Самара).

Фото сделаны в разных цехах предприятия. В частности, на одной из фотографий сотрудник проводит осмотр створки головного обтекателя в агрегатно-клепальном цехе. «Конусообразная форма обтекателя помогает ракете преодолевать земную атмосферу. В верхней части ракеты устанавливаются космические аппараты, которые будут доставлены и выведены на необходимые орбиты, именно эту часть РН укрывают обтекателем», — говорится в описании к фотографии.

Фото: gklaunch.ru

На другой фотографии видно, как сотрудник предприятия наносит маркировку на бандажное кольцо створки головного обтекателя.