Сын Медведева призвал «Единую Россию» не ассоциироваться лишь с запретами

Руководитель партийных программ Илья Медведев призвал «Единую Россию» переставать ассоциироваться только с запретами и поддерживать сферу инновационного предпринимательства. Пример, по его мнению, надо брать с Компартии Китая

Илья Медведев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

«Единой России» надо больше говорить о теме инноваций и обращаться к опыту зарубежных стран, заявил на впервые прошедшем форуме «Россия инновационная» руководитель проектов партии Илья Медведев (сын председателя партии и зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева).

«Мы не должны, как партия, ассоциироваться только с запретами и [должны] начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу», — заявил Медведев. По его словам, «это должно быть видно... пока этого действительно видно мало».

В качестве примера он привел правящую Коммунистическую партию Китая (КПК). По его словам, она является политическим ядром инновационной системы в КНР и определяет правила на «30–50 и даже 100 лет вперед» в части, касающейся финансирования технологий.

Также он обратил внимание, что КПК проводит постоянный аудит технологий и вовремя отказывается от тех, которые были признаны неуспешными: «Это не как у нас, когда технологии делаются-делаются и потом кладутся на полку, чтобы отчитаться. Они раз — и хоронят (те, которые оказываются бесперспективными. — РБК)». Также в Китае власти помогают коммерциализировать создаваемые технологии, в России же «разрыв между научной деятельностью, результатом и массовым результатом колоссальный», продолжал Медведев.

Он также отметил, что у России особый «культурный код» и сделать, как в Китае, Израиле и Сингапуре, не получится: «В Китае есть партийный контроль за деятельностью всех институтов, и там вообще расстреливают. Мы так делать не будем, хотя, вообще-то, в некоторых случаях было бы полезно».

В форуме, прошедшем в здании исполкома «Единой России» (ЕР) в Москве, также приняли участие глава исполкома партии Александр Сидякин, секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Якушев говорил о том, что ресурс «Единой России» в плане поддержки сферы инноваций задействован не «на полную мощь». По его словам, есть и программные пробелы — всем привычно, когда партийцы говорят о социальной сфере, но они не ассоциируются с тематикой, связанной с технологией. При этом он отметил, что партия была автором проекта «Центр беспилотных систем и технологий», который был создан вскоре после начала боевых действий на Украине.

По словам Сидякина, элементы, касающиеся технологий, будут интегрированы в программу партии, которая будет формироваться к выборам в Госдуму следующего года. В нынешней версии «Народной программы» партии блока про технологии нет.