 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы в Госдуму⁠,
0

Сын Медведева призвал «Единую Россию» не ассоциироваться лишь с запретами

Сюжет
Выборы в Госдуму
Руководитель партийных программ Илья Медведев призвал «Единую Россию» переставать ассоциироваться только с запретами и поддерживать сферу инновационного предпринимательства. Пример, по его мнению, надо брать с Компартии Китая
Илья Медведев
Илья Медведев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

«Единой России» надо больше говорить о теме инноваций и обращаться к опыту зарубежных стран, заявил на впервые прошедшем форуме «Россия инновационная» руководитель проектов партии Илья Медведев (сын председателя партии и зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева).

«Мы не должны, как партия, ассоциироваться только с запретами и [должны] начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу», — заявил Медведев. По его словам, «это должно быть видно... пока этого действительно видно мало».

В качестве примера он привел правящую Коммунистическую партию Китая (КПК). По его словам, она является политическим ядром инновационной системы в КНР и определяет правила на «30–50 и даже 100 лет вперед» в части, касающейся финансирования технологий.

Также он обратил внимание, что КПК проводит постоянный аудит технологий и вовремя отказывается от тех, которые были признаны неуспешными: «Это не как у нас, когда технологии делаются-делаются и потом кладутся на полку, чтобы отчитаться. Они раз — и хоронят (те, которые оказываются бесперспективными. — РБК)». Также в Китае власти помогают коммерциализировать создаваемые технологии, в России же «разрыв между научной деятельностью, результатом и массовым результатом колоссальный», продолжал Медведев.

Он также отметил, что у России особый «культурный код» и сделать, как в Китае, Израиле и Сингапуре, не получится: «В Китае есть партийный контроль за деятельностью всех институтов, и там вообще расстреливают. Мы так делать не будем, хотя, вообще-то, в некоторых случаях было бы полезно».

В форуме, прошедшем в здании исполкома «Единой России» (ЕР) в Москве, также приняли участие глава исполкома партии Александр Сидякин, секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Якушев говорил о том, что ресурс «Единой России» в плане поддержки сферы инноваций задействован не «на полную мощь». По его словам, есть и программные пробелы — всем привычно, когда партийцы говорят о социальной сфере, но они не ассоциируются с тематикой, связанной с технологией. При этом он отметил, что партия была автором проекта «Центр беспилотных систем и технологий», который был создан вскоре после начала боевых действий на Украине.

По словам Сидякина, элементы, касающиеся технологий, будут интегрированы в программу партии, которая будет формироваться к выборам в Госдуму следующего года. В нынешней версии «Народной программы» партии блока про технологии нет.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Персоны
Андрей Винокуров Андрей Винокуров
Дмитрий Медведев Единая Россия Китай Владимир Якушев Александр Сидякин
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций
Экономика
Залужный заявил о превосходстве инноваций России на поле боя
Политика
«Единая Россия» обсудила «архетипы героев» в лидерах выборного списка
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Сырский назвал сложным положение ВСУ в Покровске Политика, 17:11
Карпина оштрафовали после матча с «Зенитом» Спорт, 17:05
Цены на сахар упали до минимума за пять лет на ожиданиях роста поставок Инвестиции, 17:05
Московский экспортный центр: как город открывает бизнесу новые рынки Отрасли, 17:02
Мир сформированных ожиданий: с чем связано закрытие ресторанов в 2025-м Стиль, 17:00
В Госдуме предложили законопроект о покупке «красивых» номеров для авто Общество, 17:00
Аналитики оценили изменение предложения жилья в новостройках мегаполисов Недвижимость, 16:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Ученые обнаружили в Сибири новый вид древних моллюсков Общество, 16:58
Южная Корея отвела 10 лет на создание своей первой атомной подлодки Политика, 16:56
Bloomberg сообщил о возобновлении Россией полетов на сирийскую авиабазу Политика, 16:47
В одной из ростовских колоний предотвратили теракт с захватом заложников Политика, 16:46
Улицкую оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 16:41
Минобороны приостановит бои для доступа иноСМИ в места окружения ВСУ Политика, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37