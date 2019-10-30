Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 63,83 (-0,04) Quote, 29 окт, 13:27
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 70,78 (-0,06) Quote, 29 окт, 13:27
Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе Общество, 13:25 Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе Политика, 13:25 Отец стрелка из Забайкалья ответил на сообщения о причинах стрельбы Общество, 13:19 В Италии ограбили дом бывшего футболиста «Зенита» Спорт, 13:15 Здоровый эгоизм: почему важно находить время для себя РБК и Renault, 13:09 МИД оценил начало разведения сил в Донбассе Политика, 13:07 Forbes узнал о проигранном споре миллиардера Гордеева на $1 млн Общество, 13:05 Бизнес-тренер Леонид Кроль — о тактике в трудных переговорах Pro, 12:50 Истребители Японии поднимались 135 раз за полгода из-за самолетов России Политика, 12:50 Зеленский разрешил украинцам заниматься частной космической деятельностью Политика, 12:46 Три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии Общество, 12:44 «Кристаллизация времени»: какой получилась выставка Cartier в Токио Стиль, 12:43 Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года Финансы, 12:42 Ученые предупредили об угрозе затопления домов сотен миллионов человек Общество, 12:41
Политика ,  
0 
Зеленский разрешил украинцам заниматься частной космической деятельностью
Компании должны будут подать уполномоченному органу исполнительной власти соответствующую декларацию
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает заниматься космической деятельностью частным компаниям. Об этом сообщается на его сайте.

Документ предусматривает, что субъектами космической деятельности могут стать организации любой формы собственности и любой организационно-правовой формы. Кроме того, в законе прописаны основные принципы космической деятельности в стране, включая господдержку коммерциализации отрасли, привлечение инвестиций и возможность для граждан и юрлиц использовать космические ресурсы.

Согласно документу, частники, которые хотят осуществлять космическую деятельность, должны подать уполномоченному органу исполнительной власти соответствующую декларацию. Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

Общество
Умер первый и единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк

Как в сентябре 2019 года писало УНИАН, космическая отрасль страны «настолько зарегулирована, что пока ни о каком свободном притоке иностранных инвестиций говорить не приходится». Оно назвало изменение законодательства «базовым и необходимым» шагом для улучшения ситуации.

Издание «theБабель» в то же время отмечало, что до 2014 года «космические отрасли Украины и России были спаяны, как сиамские близнецы». После событий 2014 года космическое агентство Украины (два его главных предприятия находятся в Днепре — Южный машиностроительный завод и Конструкторское бюро «Южное») приостановило техническое сотрудничество с «Роскосмосом».

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Зеленский, Украина, космос
Материалы по теме
Порошенко назвал Украину космической державой
Политика
На Украине рассказали о проекте экспериментальной базы на Луне
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter