Зеленский разрешил украинцам заниматься частной космической деятельностью

Компании должны будут подать уполномоченному органу исполнительной власти соответствующую декларацию

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает заниматься космической деятельностью частным компаниям. Об этом сообщается на его сайте.

Документ предусматривает, что субъектами космической деятельности могут стать организации любой формы собственности и любой организационно-правовой формы. Кроме того, в законе прописаны основные принципы космической деятельности в стране, включая господдержку коммерциализации отрасли, привлечение инвестиций и возможность для граждан и юрлиц использовать космические ресурсы.

Согласно документу, частники, которые хотят осуществлять космическую деятельность, должны подать уполномоченному органу исполнительной власти соответствующую декларацию. Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

Как в сентябре 2019 года писало УНИАН, космическая отрасль страны «настолько зарегулирована, что пока ни о каком свободном притоке иностранных инвестиций говорить не приходится». Оно назвало изменение законодательства «базовым и необходимым» шагом для улучшения ситуации.