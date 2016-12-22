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Президент Монголии пригрозил устроить голодовку
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Президент Монголии пригрозил устроить голодовку
Политика, 16:52
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Президент Монголии пригрозил устроить голодовку
Если Великий народный хурал — парламент Монголии — не объявит о самороспуске, президент страны объявит голодовку или устроит сидячую забастовку. Ранее он обвинил парламент в неспособности противостоять экономическим вызовам
Халтмаагийн Баттулга (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Выступая в эфире местного телеканала, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил, что готов объявить голодовку или устроить сидячую забастовку, если парламент республики — Великий народный хурал — откажется от добровольного самороспуска. Об этом сообщает Bloomberg.

На вопрос о том, что он сделает после того, когда попросит парламент расформироваться, президент ответил: «Голодная забастовка?».

«Это та сцена, на которой мы сейчас находимся. Я пробовал различные варианты, направлял предложения, мы обсудили этот вопрос», — добавил лидер страны.

Пресс-секретарь Баттулги отказался от комментариев.

По мнению аналитика рынка и главы финансовой группы Altan Bumba Дейла Чой, президент такими действиями хочет получить больше полномочий для своей администрации. «Все эти шоу должны набирать популярность у электората, чтобы заручиться поддержкой избирателей», — подчеркнул эксперт.

Накануне, 29 октября, президент страны вручил спикеру парламента Миегомбыну Энхболду письмо, в котором предложил обсудить досрочный роспуск Великого народного хурала. В письме говорится, что парламент не смог выполнить обещания, которые он давал во время выборов 2016 года, а также допускал нарушение местных законов.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Монголия , Парламент , голодовка , Президент
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