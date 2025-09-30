В Белоруссии запретили распространять роман Ирвина Уэлша «На игле»

Всего в список попали десять книг Ирвина Уэлша, а также «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» Хантера Томпсона и «Голый завтрак» Уильяма Берроуза. Распространять эти издания на территории страны теперь запрещено

Ирвин Уэлш (Фото: Martin Pope / Zuma / Global Look Press)

Министерство информации Белоруссии пополнило список книг, запрещенных к распространению на территории страны, включив в него еще 32 произведения. Теперь перечень включает 173 книги, он опубликован на сайте министерства.

Новые запреты коснулись романов Ирвина Уэлша «На игле», «Клей», «Резьба по живому», «Джинсы мертвых торчков», «Три истории о любви и химии» и др. Под запретом оказался роман «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» Хантера Томпсона, а также «Голый завтрак» Уильяма Берроуза, «Все оттенки голубого» и «Караоке» Рю Мураками.

Также запрещены к распространению роман «Дикие» Рори Пауэр, «Героин» Пьонтека Томаша, «Слон» и «Красный крест» Саши Филипенко, «Утка, смерть и тюльпан» Вольфа Эрльбруха, «0,5» Валерия Шпякина, «Белая дорожка, черная судьба» Леонида Сухорукова, «Совершенно не обязательные смерти» Дейрдре Салливана и др.

Решение о запрете было принято на очередном заседании комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции. В пресс-релизе белорусского ведомства указано, что внесенные в список произведения содержат информацию, распространение которой «способно нанести вред национальным интересам».

Впервые список был опубликован в ноябре 2024 года. Тогда он включал 35 наименований. Нарушение запрета грозит юридическим и индивидуальным предпринимателям лишением свидетельства о государственной регистрации в качестве распространителя печатных изданий.