Президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс
Президент Польши Кароль Навроцкий пока не намерен отказываться от употребления снюса. Об этом глава республики рассказал в эфире Radio Zet.
Но при этом он заявил, что «когда-нибудь бросит» его употребление. Президент уточнил, что впервые познакомился со снюсом «благодаря коллегам».
На прошлой неделе Навроцкого заподозрили в употреблении снюса во время сессии Генассамблеи ООН. Камеры запечатлели, как президент взял коробку у помощника, а затем незаметно «положил что-то в рот». Как отмечало издание Onet, эту привычку замечают за польским президентом не впервые.
«Забавно, что пакетик с никотином вызывает такой интерес, в то время как на форуме ООН, во многих местах <...> делегаты, президенты и их команды курят сигареты и сигары», — сказал Навроцкий, комментируя внимание к этому эпизоду.
