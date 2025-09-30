Президент Польши признался, что говорит с духом Юзефа Пилсудского

Одна из резиденций Навроцкого — Бельведерский дворец, где в 1935 году умер первый глава независимой Польши Юзеф Пилсудский. Здание построено на средства Российской империи для наследника русского престола князя Константина

Кароль Навроцкий (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Президент Польши Кароль Навроцкий признался, что он регулярно беседует с духом первого маршала Речи Посполитой Юзефа Пилсудского. Об этом глава республики рассказал в эфире Radio Zet.

Журналист спросил его о Бельведерском дворце в Варшаве, одной из резиденций главы государства. На это Навроцкий ответил, что «здесь довольно приятно жить» и он с супругой планирует оставаться здесь «некоторое время».

Также президента спросили о «призраке Пилсудского» во дворце. После восстановления польской независимости в 1918 году дворец стал его резиденцией. Пилсудский умер там от рака печени в 1935 году.

«Мы разговариваем друг с другом, практически каждый день. Говорили много раз — Польско-советская война 1920 года и нынешняя международная ситуация после начала войны на Украине, а также мы говорим о парламенте», — сказал Навроцкий.

Юзеф Пилсудский — первый глава Польской Республики, существовавшей c 1918 по 1939 год, основатель польской армии во время Первой мировой войны. До создания республики Речь Посполитая в течение более чем 120 лет была разделена между Российской, Германской и Австро-Венгерской империями. На время его правления пришлась Советско-польская война, завершившаяся поражением Красной Армии. Пилсудский стал автором идеи прометеизма, целью которого было ослабление Российской империи и впоследствии СССР путем поддержки внутренних националистических движений. Опиравшийся на армию и сторонников Пилсудского строй известен в истории Польши как «санация» (польск. sanacja — оздоровление).