NYT узнала о депортации 100 иранцев из США

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа решила депортировать из страны около сотни граждан Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранских и американского чиновников.

Чартерный рейс вылетел из Луизианы в понедельник вечером и должен был прибыть в Иран через Катар во вторник. МИД Ирана координирует возвращение депортированных граждан.

По данным издания, почти во всех случаях ходатайства о предоставлении убежища либо были отклонены, либо люди вовсе не прошли слушания о предоставления убежища. Личности иранцев и причины их попыток иммигрировать в США не уточняются.

«Эта депортация — одна из самых суровых попыток администрации Трампа депортировать мигрантов, независимо от условий, в которых они могут оказаться», — говорится в статье.

В конце мая Верховный суд разрешил администрации Трампа приостановить программу его предшественника Джо Байдена, которая позволяла примерно 530 тыс. мигрантов жить и работать в США.

В августе Таможенно-пограничная служба США (ICE) сообщила о первых депортациях украинцев из страны.