NYT узнала о депортации 100 иранцев из США
Администрация президента США Дональда Трампа решила депортировать из страны около сотни граждан Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранских и американского чиновников.
Чартерный рейс вылетел из Луизианы в понедельник вечером и должен был прибыть в Иран через Катар во вторник. МИД Ирана координирует возвращение депортированных граждан.
По данным издания, почти во всех случаях ходатайства о предоставлении убежища либо были отклонены, либо люди вовсе не прошли слушания о предоставления убежища. Личности иранцев и причины их попыток иммигрировать в США не уточняются.
«Эта депортация — одна из самых суровых попыток администрации Трампа депортировать мигрантов, независимо от условий, в которых они могут оказаться», — говорится в статье.
В конце мая Верховный суд разрешил администрации Трампа приостановить программу его предшественника Джо Байдена, которая позволяла примерно 530 тыс. мигрантов жить и работать в США.
В августе Таможенно-пограничная служба США (ICE) сообщила о первых депортациях украинцев из страны.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов