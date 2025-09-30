 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

NYT узнала о депортации 100 иранцев из США

NYT: администрация Трампа депортировала около 100 иранцев из США
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images
Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа решила депортировать из страны около сотни граждан Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на иранских и американского чиновников.

Чартерный рейс вылетел из Луизианы в понедельник вечером и должен был прибыть в Иран через Катар во вторник. МИД Ирана координирует возвращение депортированных граждан.

Трамп написал про «Чипокалипсис сегодня» и «запах депортаций» по утрам
Политика
Дональд Трамп

По данным издания, почти во всех случаях ходатайства о предоставлении убежища либо были отклонены, либо люди вовсе не прошли слушания о предоставления убежища. Личности иранцев и причины их попыток иммигрировать в США не уточняются.

«Эта депортация — одна из самых суровых попыток администрации Трампа депортировать мигрантов, независимо от условий, в которых они могут оказаться», — говорится в статье.

В конце мая Верховный суд разрешил администрации Трампа приостановить программу его предшественника Джо Байдена, которая позволяла примерно 530 тыс. мигрантов жить и работать в США.

В августе Таможенно-пограничная служба США (ICE) сообщила о первых депортациях украинцев из страны.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Иран США депортация
Материалы по теме
Евросоюз частично восстановит санкции против Ирана
Политика
Трамп написал про «Чипокалипсис сегодня» и «запах депортаций» по утрам
Политика
Таможенно-пограничная служба США показала фото депортации украинцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В Милане снесут легендарный стадион «Сан-Сиро» Спорт, 10:38
Самая крупная за три месяца магнитная буря началась на Земле Общество, 10:36
Все начинается с атома: эксперты обсудили развитие атомной энергетики Отрасли, 10:32
Полиция Молдавии провела обыски по делу о финансировании партий Политика, 10:31
ФСБ задержала юношу по делу о поджогах железнодорожной инфраструктуры Политика, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве Политика, 10:30
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
90 дней на закрытие всех целей: чем опасен новый челлендж TikTokПодписка на РБК, 10:30
Куда сходить в октябре: театральные фестивали, концерты и выставки Life, 10:19
Красноярскую журналистку задержали по обвинению в фейках об армии Политика, 10:17
Рублев и Хачанов вышли в финал крупного турнира в Пекине в парах Спорт, 10:13
Пять премиальных иномарок, которые не подорожают из-за нового утильсбора Авто, 10:09
Захарова ответила на призыв Британии к миру в конфликте на Украине Политика, 10:06
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03