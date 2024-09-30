Дуду вызвали в суд из-за оскорблений зрителей фильма о мигрантах

В суд подал «Центр по мониторингу ксенофобского и расистского поведения» из-за цитаты «только свиньи сидят в кинозале» о фильме Агнешки Холланд о миграционном кризисе. Процесс начнется осенью 2025-го, когда полномочия Дуды истекут

Анджей Дуда (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президента Польши Анджея Дуду в 2025 году вызовут в суд из-за жалобы на оскорбление им зрителей фильма режиссера Агнешки Холланд «Зеленая граница» (Zielona granica, 2023), посвященного миграционному кризису. Об этом сообщила общественная организация «Центр по мониторингу ксенофобского и расистского поведения» в соцсети X.

«Окружной суд в Варшаве определил дату первого заседания по делу, по которому мы подали иск против Анджея Дуды за оскорбление граждан страны», — сказано в сообщении.

Иск будет рассматриваться в дистанционном формате. Первое слушание состоится 24 октября 2025 года в 10:00 в Окружном суде Варшавы, следует из прикрепленного документа.

К тому моменту полномочия Дуды на посту президента Польши уже истекут — он будет занимать должность до августа 2025 года. Это второй пятилетний срок для Дуды, баллотироваться на пост главы государства в третий раз он уже не может.

Поводом для судебного иска в адрес Дуды стали его слова, сказанные в эфире польского телеканала TVP в сентябре 2023 года. Тогда президент заявил, что «не удивлен» тем, что сотрудники погранслужбы, которые ознакомились с фильмом, Холланд использовали слова: «Только свиньи сидят в кинозале». Он раскритиковал режиссера «Зеленой границы» за образ пограничников, продемонстрированный в картине.

Комментируя эти слова позднее, Дуда подчеркивал, что это была лишь цитата, а он воспользовался «правом цитирования».

Адвокат Петр Милик сказал изданию Fakt, что суд может обязать Дуду принести публичные извинения или выплатить компенсацию, если установит факт ущемления личностных прав.

Фильм Агнешки Холланд «Зеленая граница» был впервые показан в сентябре 2023 года в рамках 80-го Веницианского кинофестиваля. Картина получила Специальный приз жюри. Фильм посвящен миграционному кризису на белорусско-польской границе в начале 2020-х годов. Его главные герои — беженцы, учительница английского языка из Афганистана и семья сирийцев.

Ситуация на белорусско-польской границе несколько раз обострялась в 2021-м году. Летом поводом стали разногласия между Минском и Брюсселем после запрета полетов в Европу государственной белорусской авиакомпании Belavia. Количество незаконных пересечений границы ЕС со стороны Белоруссии увеличилось в разы. Осенью польский сейм легализовал процедуру выдворения нелегалов назад в Белоруссию, однако миграционный поток через Белоруссию в Польшу стал расти — польские власти фиксировали десятки тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии, в основном выходцами из стран Северной Африки и Ближнего Востока.