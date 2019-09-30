Норвегия выслала 67 выходцев из стран СНГ

Правоохранительные органы Норвегии решили проверить, законно ли пребывают в стране 67 выходцев из стран СНГ, остановившихся в мотеле. Выяснилось, что у них нет необходимых документов

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Из Норвегии выслали 67 человек, находившихся в стране нелегально, сообщает VG со ссылкой на полицию.

Речь идет о группе, которую задержали на прошлой неделе. В основном это граждане Казахстана, шесть из них — уроженцы Киргизии, двое — россияне.

«Все они были депортированы или высланы за незаконное пребывание», — сообщила представитель полиции Хейди Винсруд. По ее словам, основную часть нелегалов (52 человека) отправили на родину еще на прошлой неделе, а в понедельник были выдворены оставшиеся 15.

Нелегальных мигрантов задержали в четверг в мотеле под названием «Аэропорт Осло». В ходе допроса они заявили, что приехали в Норвегию ради работы, однако у многих не было необходимых документов.

Так, часть из мигрантов находились в Норвегии без визы или разрешения на работу, у других же такие документы были, но их срок действия уже истек. Еще несколько мигрантов солгали о целях визита в страну.