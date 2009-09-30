ПАСЕ приняла антироссийскую резолюцию по ситуации на Кавказе

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по ситуации на Кавказе - "Война между Грузией и Россией: год спустя". В документе выражена озабоченность сохраняющимся напряжением и провокациями у границ Южной Осетии и Абхазии.

Документ также осуждает власти этих республик и России за недопущение в регион наблюдателей Евросоюза. Кроме того, ПАСЕ призывает обеспечить право на возвращение в свои дома жителей региона, оказавшихся беженцами в результате конфликта августа 2008г., передает Радио "Свобода".

В ПАСЕ отметили, что организация "глубоко озабочена гуманитарными последствиями войны и призывает стороны эффективно выполнять принципы, разработанные комиссаром Совета Европы по правам человека".

В резолюции говорится также, что, начиная с прошлого года, Грузия выполнила "почти все требования Ассамблеи, в то время как Россия не выполнила большинство основных требований ".

Напомним, в ночь 8 августа 2008г. Грузия атаковала Южную Осетию и разрушила часть Цхинвала. Россия, защищая осетин, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в зону конфликта войска и за несколько дней боев вытеснила грузинские войска. После этого последовало признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии и разрыв дипломатических отношений с Грузией.