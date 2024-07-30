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Политика ,  
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В Казани выпал град. Видео

В Казани прошел град

В Казани выпал град. Видео
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В Казани прошла гроза с сильным дождем и градом, местами на улицах образовались небольшие сугробы. Из-за скопления воды на улицах было временно изменено движение маршрутов троллейбусов и трамваев.

МЧС объявило штормовое предупреждение с 22:00 30 июля до 21:00 31 июля, ожидаются грозы и шквалистый ветер.

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