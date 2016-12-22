Депутат заявил об уголовном деле против Порошенко из-за подарков военным

СБУ ведет уголовное расследование в отношении президента Украины по факту разглашения гостайны, заявил депутат Рады Виталий Куприй. Поводом для этого стали публикации о передаче военным оружия, купленного на средства Порошенко

Виталий Куприй (Фото: Алексей Чумаченко / ИнА «Украинское фото»)

Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй в своем Facebook опубликовал фотографию пришедшей ему повестки о вызове на допрос в статусе свидетеля. Ссылка на аккаунт указана на официальном сайте Куприя. По его словам, причиной стало возбужденное уголовное дело в отношении президента Украины Петра Порошенко по обвинениям в разглашении гостайны.

В начале своего сообщения Куприй утверждает, что речь идет о расследовании госизмены Порошенко, однако в дальнейшем уточняет, что под этим подразумевается раскрытие информации о переданном ВСУ вооружении.

Заявления последовали за публикациями в украинских СМИ, в которых говорилось, что Порошенко из личных средств покупает оружие и передает его украинским военным. Так, портал Ukrainian Military Pages 29 июля сообщил, что Порошенко передал полку спецназначения 100 снайперских комплексов на основе карабинов Z-10 (украинская версия американской автоматической винтовки 1950-х годов AR-10), 18 винтовок Savage, дальномеры, оптику и патроны. Портал без указания источника данных также сообщил, что с начала конфликта на востоке Украины Порошенко «потратил более 500 млн гривен собственных средств». Ukrainian Military Pages опубликовал фотографии, как утверждается в материале, со встречи Порошенко с командиром 3-го полка спецназначения.

«С целью выяснения законности такой операции и механизма передачи оружия ВСУ, я направил запрос в Министерство обороны. В ответе министр Степан Полторак сообщил, что было действительно передано 98 (а не 100, поскольку 2 украли) единиц охотничьего (а не военного) огнестрельного оружия в соответствии с трехсторонними договорами о закупке товаров за благотворительные средства между поставщиками оружия, Центром обеспечения и дочерним предприятием кондитерской корпорации Roshen», — пишет Куприй. Депутат отметил, что в Минобороны сочли факт раскрытия информации о переданном вооружении угрозой нацбезопасности страны, поскольку эти данные составляют гостайну.

«Через суд мне удалось заставить СБУ начать расследование этого дела, а также они должны установить факты кражи двух снайперских комплексов у военных», — рассказал Куприй.

В повестке, фотографию которой опубликовал Куприй, депутат вызывается на допрос в СБУ. Статус депутата и повод для вызова в повестке не указан.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации президента Украины.

Петр Порошенко ранее неоднократно становился фигурантом расследований правоохранительных органов на Украине. Так, адвокат и бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в апреле заявил о том, что против Порошенко было возбуждено «уже десятое дело» по обвинению в создании преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов.