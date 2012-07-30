Н.Толоконникова: Мы не хотели оскорбить чувства верующих

Участницы группы Pussy Riot признают свою этическую вину перед верующими, однако не готовы признать вину уголовную. По мнению девушек, в "панк-молебне" в храме Христа Спасителя нет состава преступления.

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Как отметила одна из обвиняемых Надежда Толоконникова, группа не думала, что выступление может оскорбить чувства верующих. Она заявила, что девушки преследовали только политические и художественные мотивы, а их концерты стоит воспринимать с известной долей юмора и иронии.

Обвиняемая объяснила, что скандальная песня "Богородица, Путина прогони" отразила настроение миллионов россиян, возмущенных поддержкой церковью власти. Об этом сообщается в микроблоге арт-группы "Война".

Подсудимая Мария Алехина заявила, что люди, организовавшие передачи на федеральных телеканалах с целью опорочить Pussy Riot, "сделали все для умаления основ православия". "Я думала, что церковь любит всех своих детей. Оказывается, она любит только тех, кто верит в Путина", - добавила девушка.

Напомним, в феврале этого года участницы Pussy Riot устроили в храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен: они спели песню "Богородица, Путина прогони", в которой содержались нецензурные выражения и критика в адрес президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла.

Позднее трех феминисток - Надежду Толоконникову, Екатерину Самуцевич и Марию Алехину - задержали и обвинили в хулиганстве. Девушкам грозит до 7 лет лишения свободы.